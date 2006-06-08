Нежность существует без причин, как небо и стихи...

8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия".
Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран. У каждого из них разные ценности, разные интересы...но их соединяет какая-то невидимая ниточка. Хотя у них нет ничего общего, но по закону природы они вместе ... и таких историй если не миллионы, то тысячи.
Вот и фильм "Поцелуй бабочки" - о любви русского парня Николая (Сергей Безруков) и китайской девушки Ли (Лань Янь). В фильме круто намешана жестокость международного синдиката китайской мафии, психологические кружева и всепобеждающая любовь. Главному герою открывается истина - в жизни есть только любовь, а все остальное не имеет значения. Проблема в том, что его девушка - в руках у китайской мафии, от которой ее нужно спасти. Конечно, умилительный happy end, который усилен финальной песней Юрия Шевчука "Нежность без причин".
Когда-то давно, в 1974 году, на экраны СССР вышел фильм "Москва, любовь моя"
- о любви русского парня Володи (Олег Видов) и японской балерины Юрико (Комаки Курихара). Много лет прошло, и многое изменилось... Любовь - осталась.
обсуждение >>