Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий. Приключениями деревенского парня Зурико, приехавшего учиться в Тбилиси, зачитывались читатели всех возрастов.

По роману "Я, бабушка, Илико и Илларион" режиссер Тенгиз Абуладзе снял фильм ( это была его вторая режиссерская работа). В картине органически сочетаются трагическое, эпическое и комедийное начала. Через характерную особенность быта, яркий и сочный язык героев Абуладзе глубоко раскрыл национальный характер своего народа. В фильме "Я, бабушка, Илико и Илларион" на годы вперед режиссер задал обаятельную интонацию той чувствительной и терпкой народной трагикомедии, что в массовом сознании и воплотила саму душу грузинского кино.

И "история одного человека и одной деревушки стала историей целого народа",- отмечали критики...