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Нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...

8 июня
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8 июня 1963
В 1961 году в "Цискари" под рубрикой "Сатира и юмор" вышла книга молодого прозаика Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Успех книги в Грузии был шумный и всеобщий. Приключениями деревенского парня Зурико, приехавшего учиться в Тбилиси, зачитывались читатели всех возрастов.
По роману "Я, бабушка, Илико и Илларион" режиссер Тенгиз Абуладзе снял фильм ( это была его вторая режиссерская работа). В картине органически сочетаются трагическое, эпическое и комедийное начала. Через характерную особенность быта, яркий и сочный язык героев Абуладзе глубоко раскрыл национальный характер своего народа. В фильме "Я, бабушка, Илико и Илларион" на годы вперед режиссер задал обаятельную интонацию той чувствительной и терпкой народной трагикомедии, что в массовом сознании и воплотила саму душу грузинского кино.
И "история одного человека и одной деревушки стала историей целого народа",- отмечали критики...
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персоны
Тенгиз Абуладзе
фильмы
Я, бабушка, Илико и Илларион

обсуждение >>
№ 1
Нигяр (Баку)   10.09.2009 - 20:46
Я несколько раз перечитывала эту книгу,но ни разу не видела фильм!Не знаю продоется ли у на этот фильм?Я очень жажду просмотреть его!Мне до сумашествия нравяться все главные герои этого произведения!Люди... читать далее>>
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