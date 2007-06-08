8–11 июня 2007 года Музей Кино представил на Книжном фестивале программу киноконцертов "Немое кино-живая музыка
: Москва во времени. 1927"
8 - Москва под музыку небесного леса
("Виноградов и Алексей")
9 - Псой Короленко с Третьей Мещанской
10 - Владимир Мартынов в доме на Трубной
11 - Ди-джей Спуки и Убитая жизнью (Проститутка)
Концерты проходили каждый вечер в 22:30 на открытой площадке во внутреннем дворе ЦДХ.
Классические немые фильмы, действие которых разворачивается в эпоху 80-летней давности, в 1927 году, демонстрировались на большом экране под ночным небом Москвы 2007 года в сопровождении музыкантов.
Общеизвестно, что Немое кино в действительности никогда не было немым: видеоряд совмещался с рядом музыкальным, нередко звучащим "вживую". Симфонические оркестры, джаз-банды или тапёры сопровождали показы, исполняя оригинальную или скомпилированную музыку для фильма. Это зачастую делало кинопоказ уникальным, превращало его в событие.
Для Книжного фестиваля были отобраны четыре ленты из отечественного кинонаследия:
Москва
(документальный), Михаил Кауфман, Илья Копалин, 1927, 60’
Третья Мещанская
, Абрам Роом, в ролях: Людмила Семенова, Николай Баталов, Владимир Фогель, 1927, 83’
Дом на Трубной
, Борис Барнет, в ролях: Вера Марецкая, Владимир Фогель, Елена Тяпкина, Сергей Комаров, Анель Судакевич, Ада Войцик, Владимир Баталов, Борис Барнет, 1927–1928, 63’
Убитая жизнью (Проститутка)
, Олег Фрелих, в ролях: Вера Орлова, В. Ярославцев, Е. Ярош, Иван Лагутин, Е. Шереметьева, О. Бонус, Александр Ледащев, Е. Теплых, П. Тамм, Л. Красина, Марк Донской, 1926–1927, 70’
Помимо года создания фильмы объединяет тема Москвы: это четыре уникальных, неповторимых взгляда на строящуюся столицу молодой республики. Столь же несхожим между собой современным музыкантам – Герману Виноградову, Псою Короленко, Владимиру Мартынову и Диджею Спуки (DJ Spooky That Subliminal Kid) – было предложено озвучить эти фильмы – заново расшифровать визуальные коды картин.
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