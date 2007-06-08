Голивудская звезда снялась в сериале "Дочки-матери"

Два дня на съемочной площадке сериала СТС «Дочки-матери» работала известная американская актриса, звезда знаменитого своей продолжительностью сериала «Санта-Барбара» Джудит Макконелл (Judith McConnell), она же – София Кепвелл (Sophia Capwell).

Появление в кадре Джудит добавило многосерийному фильму Первого развлекательного особенный шарм. По сценарию, Ирина, хозяйка крупного рекламного агентства «ИмяRec», стремится выиграть тендер на проведение рекламной компании мыла. Ей приходит потрясающая мысль: построить рекламу мыла на аналогии с мыльной оперой. Какую мыльную оперу можно назвать самой мыльной? Конечно же, «Санта-Барбару»! По счастливой случайности Ирина лично знакома со звездой «Санта-Барбары» Джудит Макконелл, исполнившей роль Софии Кепвелл. Так что Джудит в сериале СТС «Дочки-матери» играет саму себя. Поэтому и придумывать ничего не пришлось.

Американская актриса осталась в восторге от работы с русской командой. «Это мой первый опыт съемок с российскими актерами, – поделилась впечатлениями Джудит Макконелл. – Все они замечательные и талантливые. С ними на площадке было легко и приятно. Мне понравилось. Это было потрясающе!»