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78-ой Российский Международный Кинорынок в Сочи

9 июня
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9 июня 2009
9 июня в Сочи открылся 78-ой Российский Международный Кинорынок, в программе которого презентации, семинары, круглые столы и выставка кинодистрибьюторских компаний. Многие мероприятия проходит совместно с фестивалем «Кинотавр», по крайней мере те и другие участники перемешиваются, общаются. Уникальная возможность авторам и прокатчикам встретиться, это, безусловно, идет на пользу всем, хотя невооруженным глазом заметно, что идеологически Кинотавр и Кинорынок - два абсолютно разных мира.
Презентации и выставка проходят на нескольких площадках, в том числе и в гостинице «Жемчужина», центре Кинотавра. Так что мы имеем возможность самыми первыми увидеть отрывки их тех фильмов, которые ожидают нас в ближайшем будущем. Мы побывали на презентации компании Буена Виста Сони Пикчерз, которая представила кинопрокатчикам новые фильмы кинокомпаний Walt Disney, которая считает главным приоритетным направлением фильмы в формате 3D. Презентация также проходила главным образом в 3D. Специальный ролик кинокомпании, посвященный будущим проектам убеждал собравшихся не жалеть денег на оборудование кинотеатров цифровыми проекторами, и обещал, что установка такого оборудования не пройдет даром. Было перечислено порядка 16-ти картин, которые Walt Disney планирует выпустить в этом фомате. Среди них переформатированные «История игрушек -1 и 2», «История игрушек-3», «Тачки-2», «Миссия Дарвина», а также, похоже, главный хит ноября «Рождественская история».
«Рождественская история» - экранизация классического произведения Чарльза Диккенса, с Джимом Керри в роли старика Скруджа. Конечно, от Джима Керри там мало что осталось - глаза и иногда рот, но это неважно. Фильм еще не доделан, но то, что нам показали, поражает воображение. Нечто невероятное, правда. Фильм спродюсирован Робертом Земекисом, известным затейником по части новых технологий в кино.
Фильмы обычного формата (его называют тут 2D), которые нас ждут совсем скоро, тоже «ничего себе». Фантастический триллер «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом; «Принцесса и лягушка» - анимация, выполненная в традиционном диснеевском стиле (принцесса-негритянка – вот то, чего не доставало нестареющим русалочкам, золушкам и белоснежкам), долгожданный проект Гарика Сукачева «Дом солнца» и, конечно, «Книга Мастеров», русский народный фильм, в ролях практически все российские актеры.
Позднее прошла более широкая презентация этого фильма (то есть банкет), на котором выступил актер Михаил Ефремов, а Гоша Куценко до глубокой ночи пел со своей группой. Прошлой же ночью, с 10 на 11 июня, кинокомпания «Централ Партнершип» представила свою новую комедию «Невеста любой ценой». Главную роль в фильме сыграл Павел Воля, он же вел и праздничный вечер. В клубе «ПлотForma» гостей встречали «невесты», а ведущие разыгрывали призы вплоть до квартиры в Южном Бутово. По окончании пиршества восторженных и наевшихся зрителей ожидал фейерверк.
На днях состоялась также презентация фильма «ЛОпуХИ», главные роли в которых сыграли КВН-щики «Уездного города» и «РУДН».

Екатерина Визгалова, Макс Милиан
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Павел ВоляМихаил ЕфремовРоберт ЗемекисДжим КерриГоша КуценкоЛев ЛещенкоГарик СукачёвБрюс Уиллис
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Дом СолнцаИстория игрушекИстория игрушек: Большой побегКнига мастеровЛОпуХИ: эпизод первыйНевеста любой ценойПринцесса и лягушкаСуррогаты

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