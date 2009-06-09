78-ой Российский Международный Кинорынок в Сочи

анонс

13 февраля 2012 «Форсаж 4». Премьера Москву посетили звезды «Форсажа» Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. Поводом послужила предстоящая премьера четвертой части.

18 февраля 2013 XV Международный Фестиваль фестивалей XV Международный Фестиваль фестивалей прошел в Санкт-Петербурге с 23 по 29 июня 2007 года.

9 июля 2007 К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств! 11 января 1935 года центральные газеты опубликовали по случаю 15-летия советского кино приветствие Сталина, направленное на имя Б. Шумяцкого в Главное управление кинематографии. В приветствии определялась одна из задач кинематографа— «подымать политическую боеспособность масс».