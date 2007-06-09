9 июня 2007 в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи - премьерный показ фильма Анны Меликян "Русалка". Картина выходит в российский кинопрокат 11 октября 2007.
Анна Меликян о фильме:
Откуда такая необычная история?
Как обычно отовсюду - из записных книжек, подслушанных разговоров, обрывков фраз, увиденных картинок, снов и немного личного, в общем: «Когда б вы знали из какого ссора растут цветы…»
Есть связь с андерсеновской «Русалочкой»?
«Русалочка» была моей любимой сказкой в детстве, может быть потому что это единственная сказка с грустным финалом - я вообще люблю грустные истории. Но желания экранизировать сказку Андерсена не было, просто в какой то момент так совпало: сюжетная линия, девушка с зелеными волосами, ну и Андерсен.
Как появилась на проекте Маша Шалаева?
Это не Маша появилась на проекте, это проект родился благодаря тому, что где-то в этом огромном городе ходит по улицам такая удивительная, фантастическая девушка Маша Шалаева
. Которая еще не догадывается, какая она удивительная, но я это знаю и знаю уже давно. Просто не было подходящей истории для нее, чтоб всем показать, какая она прекрасная. А поскольку прекрасным нужно делиться, я решила больше не ждать и придумать эту историю специально для Маши. Так родилась «Русалка
».
Как на роль Саши выбрали Евгения Цыганова?
Во-первых Маша сказала, что Цыганов
- это мужчина-мечта, а ее мнение было важно в данном вопросе. Во-вторых, выяснилось, что Женя родился с Машей и нашим продюсером Рубеном Дишдишяном в один день, так что Маша и продюсер в один голос сказали - это судьба, надо брать, а мнение продюсера было сложно игнорировать. Ну и в-третьих, я тоже присмотрелась повнимательней - все-таки мое мнение тоже учитывалось - и поняла, что Цыганов – действительно мужчина-мечта. Так Женя стал Сашей.
Композитора Игоря Вдовина специально пригласили на проект, или все произошло случайно?
Игорь Вдовин появился на проекте целенаправленно по воле случая, как это обычно и происходит. Я постоянно о нем думала в связи с этой историей, а потом пришла в монтажную, и мой монтажер Саша Андрющенко почему то сразу мне стал рассказывать, что только закончил картину, где был замечательный композитор Игорь Вдовин, и я поняла - это судьба.
Ульяна Рябова о работе над фильмом:
Установка была такая, что главная героиня живет на море. Вот только на каком? Рассматривали разные варианты: Крым, Абхазию и т.д. Потом решили, что Русалка должна жить не на курортном, «открыточном», побережье, а на тусклом, лишенном внешней привлекательности берегу. Так «всплыло» Азовское море, на котором было найдено место с развалюхой - дачей какого-то очень странного местного жителя. Эта развалюха стала флигелем Алисы, а дом был пристроен и обставлен для съемок. Оказалось, что построить дом гораздо легче, чем сломать. Поэтому «сносили дом ураганом», исключительно полагаясь на искусство компьютерной графики. В общем , что касается периода жизни героини на родине, то он сложился из объектов выбранных в Анапе, Темрюке, Большом Утрише, Сукко, а е море собралось из двух морей - Черного и Азовского. В Москве все было гораздо труднее в смысле организации и поиска объектов. Аня Меликян хотела увидеть в кадре абстрактный мегаполис, поэтому его приходилось собирать из кусочков, как калейдоскоп. А чтобы снять красивый план, нужно проехать пол-Москвы, поэтому задача казалась почти невыполнимой. Так как мы запускались два раза, у нас было достаточно времени творчески подготовиться. Мы полностью разрисовали весь фильм, а потом его почти полностью перерисовали.
обсуждение >>