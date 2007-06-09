9 июня 2007 в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи - премьерный показ фильма Анны Меликян "Русалка"

анонс

Михаил Пореченков стал первым секретарем Союза кинематографистов России. 24 апреля на заседании секретариата Союза кинематографистов России его председатель Никита Михалков объявил об отставке своего многолетнего заместителя, первого секретаря СК Клима Лаврентьева.

15 августа 2006

С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов.

В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.