Премьера "Обитаемого острова"

анонс

Проекты Star Media заявлены в пяти из шести возможных номинациях IX телекинофорума "Вместе"

25 ноября 2008 года в «Театре Луны» состоялась Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост».

21 мая 2006

Новая версия фильма "Ленин в Октябре" в контексте борьбы с последствиями культа личности.

В оригинальной редакции фильма (1937 г) одним из главных героев картины является Сталин (его роль играет С.Гольштаб). Ленин после своего возвращения из Финляндии едет к Сталину, которому он передает текст своей статьи.