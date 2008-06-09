Премьера "Обитаемого острова"

Презентация кинопроекта «Обитаемый остров
» на 75-м Российском Международном Кинорынке в Сочи (4–11 июня 2008) состоялась в понедельник 9 июня 2008 года.
Она стала центральным событием деловой жизни «Кинотавра» и вызвала небывалый интерес среди участников Фестиваля и представителей СМИ. Гости презентации были первыми зрителями, получившими возможность увидеть несколько полноценных эпизодов фильма.
Двое суток на пляже гостиницы «Жемчужина» монтировался огромный кинотеатр, ставший на один вечер миром планеты Саракш. Возведенные павильоны были поделены на несколько декорационных зон: «Кабинет Великих Отцов», «Лабораторию Странника» и «Улицы города». Гостей встречали гвардейцы Империи – их костюмы (обмундирование и оружие) прибыли со склада киностудии из Петербурга в сопровождении костюмеров, работавших над фильмом. Основное действие разворачивалось в просмотровой зоне. Перед собравшейся публикой выступили продюсер «Обитаемого острова» Александр Роднянский
и режиссер Федор Бондарчук
.
«В известном смысле, мы являемся заложниками и масштаба проекта, и качества замечательных книг братьев Стругацких. В них, по словам Бориса Натановича Стругацкого
, есть все, что может сделать «забойнейшим» этот фильм: головокружительный захватывающий сюжет, острая социальная идея и полноценные объемные характеры, – сказал Александр Роднянский, открывая вечер. – Даже по демонстрируемым материалам понятны масштабы производства и объемы бюджета. Хотя, лично я не принадлежу к тем, кто считает необходимым уповать на силу финансовых показателей. Всем понятно, что судьба кино и реакция аудитории зависят не только и не столько от вложенных денег, но в большей степени от труда и таланта съемочной группы во главе с Федором Бондарчуком».
Собравшиеся в этот вечер на презентации в Сочи смогли составить представление о беспрецедентных масштабах проекта по нескольким фрагментам с символическими названиями «Власть», «Герой» и «Война». Эти главы представили зрителям нескольких героев «Обитаемого Остова» и фантастический мир планеты Саракш. Большая часть материала и персонажей фильма остались пока за кадром. «Нам предстоит огромное количество времени потратить на постпродакшн. Картина в монтаже уже сейчас, но поскольку она выходит в прокат под Новый год, то все это время, каждый день около 200 человек будут работать над проектом», – сказал режиссер Федор Бондарчук перед показом. После демонстрации фрагментов фильма аудитории был презентован новый трейлер, который появится в кинотеатрах страны в сентябре этого года.
«Мы никогда не ожидали снисходительности от собственной аудитории, – добавил Александр Роднянский, говоря о технологическом уровне картины. – Если эта аудитория уже видела «Матрицу», «Властелина колец» и многое из того, что имеет отношение к нашему жанру, то мы не имеем права делать хуже. Это для нас очень важно. Именно поэтому в проект были вложены такие ресурсы, силы, энергия и производственные возможности».
Вместе с Александром Роднянским и Федором Бондарчуком презентовать «Обитаемый остров» в Сочи прилетели продюсер Сергей Мелькумов
, сценаристы Марина
и Сергей Дяченко
, а также актеры Анна Михалкова
и Сергей Гармаш
.
По окончании официальной части гости и участники презентации имели возможность послушать группу «Моральный кодекс», лидер которой – Сергей Мазаев
сыграл в фильме роль одного из Неизвестных Отцов, – и прикоснуться к атмосфере «Обитаемого Острова», побывав на условной планете Саракш.
Сценаристы «Обитаемого острова» – сначала Эдуард Володарский
, затем Марина и Сергей Дяченко – старались максимально бережно обойтись с оригинальным текстом, поэтому в сценарий вошло большинство сцен романа. Чтобы максимально точно перенести на экран мир, созданный братьями Стругацкими, еще на стадии литературной разработки было принято решение разделить фильм на две части, которые появятся на экранах с интервалом в несколько месяцев.
Однако, фильм не является дословной экранизацией. Главная задача авторов картины – создать самостоятельное художественное произведение, а не тщательно иллюстрировать роман. Несмотря на их кропотливую работу с оригиналом, поклонники творчества Стругацких найдут в картине некоторые отступления от книги: в первую очередь, это касается лирической линии – взаимоотношений главных героев. Кроме того, в сценарий вошли некоторые сюжетные элементы из ранних версий романа, пострадавших от цензуры.
«Я всегда думал и сейчас думаю, что из этого романа может получиться забойнейший фильм, – говорит Борис Стругацкий. – Не хуже, чем "Бегущий по Лезвию бритвы" или, скажем, "Бразилиа". Здесь есть всё: и острая ситуация, и настоящий герой, и социальная идея, и увлекательный сюжет. Широчайшие возможности снять фильм "для всех" – для старых и малых, умных и глупых, "рационалов" и "эмоционалов"
».
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