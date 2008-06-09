9 июня в Сочи осчастливили всех!

9 июня в рамках 75-го Международного Кинорынка, прошедшего в Сочи 5-10 июня, компания Star Media представила свой дебютный проект для кинопроката - молодежную комедию «О, счастливчик!
». Выход фильма в прокат планируется в конце 2008 года, а пока гости презентации собрались, чтобы оценить рабочие материалы комедии. Помимо продюсеров Влада Ряшина
и Юрия Минзянова
, представлять фильм в Сочи приехали режиссер Эдуард Парри
и актеры Ольга Полякова
, Андрей Мерзликин
, Игорь Куролесов
и Владимир Кристовский
. Презентация проходила в концертном зале гостиницы «Жемчужина» и, не смотря на обеденное время, гостей собралось много. Был показан тизер фильма, собранный из рабочих материалов, фильм о фильме и наиболее интересные эпизоды. Влад Ряшин
, глава наблюдательного совета Группы компаний Star Media заметил, что фильм «О, счастливчик!
» уже оправдывает высокие ожидания и в этом особую роль, по его мнению, играет блистательный актерский состав и замечательный саундтрек к фильму. «К продвижению фильма мы будем подходить комплексно, а особое внимание будет уделено пользователям Интернета, с ними мы сыграем в интерактивную игру» - отметил Влад Ряшин
.
Актеры и режиссер рассказали, как проходила работа над фильмом, об атмосфере на съемочной площадке, а также вспомнили интересные моменты и эпизоды, которые остались за кадром. Андрей Мерзликин
заметил, что он впервые присутствует не на премьере фильма, а именно на презентации, когда «фильм был буквально препарирован, разложен по «косточкам», что позволило профессионалам рынка киноиндустрии в полном масштабе оценить маркетинговую привлекательность проекта «О, счастливчик!
». Владимиру Кристовскому
досталась роль заядлого хакера Морфиуса - друга главного героя. «Кино меня всегда привлекало, - рассказал музыкант. – «Правда, до сих пор я играл лишь в эпизодических ролях, а тут провел на съемочной площадке целых пять дней. И очень этому рад». Кстати, в жизни Кристовский - полная противоположность Морфиуса: с компьютером на «вы» и не курит. Также специально для фильма «О, счастливчик
!» Владимир Кристовский
написал песню «Мама, я лузер», которая обещает стать настоящим хитом 2008г.
Фотографии Сергея Шакурова
и Владимира Меньшова
, одетых а-ля Бой Джордж и Элтон Джон, давно привлекают всеобщее внимание. Всех гостей презентации интересовал вопрос - как же убедили таких корифеев как Меньшов и Шакуров сняться в молодежной комедии, да еще и в таких экстравагантных и нетипичных для себя образах? Продюсер фильма Юрий Минзянов
ответил: «Мы сразу решили, что волшебников должны играть Меньшов
и Шакуров
. Они согласились, потому что никогда не играли подобных ролей. Что касается образа персонажей, то Сергей Каюмович Шакуров
, например, сам предложил решение для своего героя. Сначала мы думали, что герои Меньшова и Шакурова предстанут в образе джентльменов в строгих английских костюмах и котелках. Потом, когда к работе присоединились актеры, со стороны Шакурова поступило предложение сделать нечто более хулиганское и экстравагантное. Владимир Валентинович Меньшов
сам нашел очки в стиле Элтона Джона. Так они и экспериментировали, пока не родились окончательные образы».
Все знают, что Владимир Валентинович
еще и режиссер, обладатель Оскара, поэтому к режиссеру фильма «О, счастливчик!
» Эдуарду Парри
были вопросы - как же на съемочной площадке ладили два режиссера? «Ирония судьбы заключалась в том, что Меньшов когда-то принимал вступительные экзамены на Высших курсах, где я учился» – ответил Эдуард. – «Владимир Валентинович был председателем комиссии и прекрасно меня помнил. Были моменты, когда он подсказывал, как реализовать ту или иную сцену, но никаких конфликтов на этой почве не возникало».
В конце презентации всем пришедшим подарили игрушку йо-йо. Эта игрушка стала символом фильма «О, счастливчик!
» Биографы, которых играют Владимир Меньшов
и Сергей Шакуров
, на протяжении всего фильма «запускают» йо-йо, что символизирует человеческую жизнь-биографию, которую они в силах забрать и поменять на новую.
Итоги участия в кинорынке компания Star Media подведет уже в ближайшее время, однако уже сейчас можно сказать, что желаемые результаты достигнуты – презентацию фильма высоко оценили профессионалы рынка.
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