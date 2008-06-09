9 июня в Сочи осчастливили всех!

анонс

21 июня 2009 Нелли Уварова стала Принцессой В озвучании анимационной ленты Люка Бессонна "Артур и минипуты" приняли участие российские актеры. Люк Бессон, режиссер и автор книги, лично утверждал голоса, звучащие в дублированной версии его картины.

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".