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Чехов + Стоянов = кино

1 июля
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1 июля 2010
Чехов + Стоянов = киноНа экраны вышла новая картина Анны Чернаковой «Смерть в пенсне, или Наш Чехов», участник программы «Гала-премьеры» 32-го ММКФ, с Юрием Стояновым в главной роли.
В ролях:
Даниил Сорин (Режиссер) – Юрий Стоянов
Лопахин – Александр Феклистов, Люба (Раневская) – Елена Драпеко, Шарлотта – Евдокия Германова, Варя – Алена Бабенко, Петя – Александр Шпагин, Дуняша – Даша Волга, Епихолов – Павел Белозеров, Аня – Мария Сурова, Пищик – Владимир Поглазов, Фирс – Александр Граве

К 150-летнему юбилею А.П. Чехова.
В Москву из-за границы приезжает известный театральный режиссер Даниил Сорин, приглашенный восстановить свой некогда успешный спектакль «Вишневый сад». Все идет неплохо - ВНОВЬ вспыхивает чувство к интересной актрисе, а каждая красотка добивается от него главной роли. Но случается странное: он обнаруживает надгробный памятник самому себе, где дата смерти совпадает с датой предполагаемой премьеры. Что это? Злой розыгрыш, роковое стечение обстоятельств, видения, а может, на него и правда готовится покушение?
Чехов + Стоянов = кино
О фильме
- Картина «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» во многом повторяет фабулу и настроение знаменитой чеховской пьесы «Вишневый сад», но на современном, сегодняшнем материале. В центре острого детективного сюжета - известный театральный режиссер Даниил Сорин - художник, яркая творческая личность. Попав в мясорубку современного мира, легко упустить самое важное, еще сложнее - выйти из нее по-прежнему ищущим и живым…
Чехов + Стоянов = кино
- Уникальность проекта состоит в том, что в ткань картины вплетены фрагменты из фильма «Вишневый сад», снятого Анной Чернаковой в 1993 году. В фильме «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» кадры из прошлого фильма режиссера использованы как «то ли мечты, то ли воспоминания» главного героя – Даниила Сорина. Более того, в фильме снимаются те же самые, «повзрослевшие» на пятнадцать лет, актеры – Александр Феклистов, Евдокия Германова, Дарья Волга, Александр Граве и другие, в свое время сыгравшие в постановке «Вишневый сад».
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персоны
Алёна БабенкоПавел БелозёровДарья ВолгаЕвдокия ГермановаАлександр ГравеЕлена ДрапекоВладимир ПоглазовЮрий СтояновМария СуроваАлександр ФеклистовАнна ЧернаковаАлександр Шпагин
фильмы
Вишнёвый садСмерть в пенсне, или Наш Чехов

обсуждение >>
№ 1
barbitomakus (С-Петербург)   30.11.2012 - 18:55
Это наверное очень интересный,многообещающий и заслуживающий внимания проект с хорошими актёрами, и, наверное, музыкой!Большое спасибо за эту публикацию!Всем всего самого доброго! читать далее>>
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