«Ледниковый период 3» выходит в прокат!

Сегодня, 1 июля, в российский прокат выходит долгожданная третья часть популярного анимационного фильма «Ледниковый период» . На этот раз полюбившиеся всем герои оказались в «Эре динозавров», да еще и в 3D-формате!Главные роли дублируют Ольга Шелест , Антон Комолов и Вадим Галыгин . А в оригинале героев озвучивают Рэй Романо (Мэнни), Джон Легуизамо (Сид), Денис Лири (Диего), Саймон Пегг (Бак) и Куин Латифа (Элли).Мнение критиков уже можно определить как восторженное, а те немногие счастливчики из простых граждан, что успели посмотреть фильм до официальной премьеры, весь просмотр смеялись до упаду.К прежним персонажам добавились новые, но, тем не менее, дух картины сохранился. Правда, теперь герои пытаются выжить не в эпоху глобального потепления, а в эрут динозавров. Для этого сценаристам пришлось скрестить два популярных сюжета:Что из этого получилось, узнаете, когда посмотрите фильм или прочитаете рецензию в разделе «Премьеры» Доисторические герои всемирно известных блокбастеров “Ice Age” и “Ice Age: The Meldown” возвращаются в новом невероятном приключении... из глубины веков. Скрэт по-прежнему пытается схватить вечно ускользающий орех (и, возможно, при этом найдет настоящую любовь); мамонты Мэнни и Элли ожидают появления на свет своего детеныша; ленивец Сид попадает в переделку, когда, бредя желанием создать собственное племя, натыкается на несколько яиц динозавра; а саблезубый тигр Диего впадает в раздумье о том, не стал ли он слишком «мягкотелым» в компании своих друзей. Отправившись спасать бедолагу Сида, друзья попадают в таинственный растительный мир, скрытый под толщами льда, где они сталкиваются с динозаврами и агрессивной окружающей средой, а так же знакомятся с охотником на динозавров – безжалостной одноглазой лаской по имени Бак.В ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS есть все, что так понравилось зрителям в двух предыдущих фильмах, а также еще больше юмора, действия, зрелищности – плюс магия трехмерной анимации. Это продолжение истории о наших любимых героях, в которой появляются несколько новых запоминающихся персонажей.Новым для трилогии “Ice Age” стал невероятный и огромный скрытый подо льдом мир, населенный динозаврами. Его буйная растительность резко контрастирует с заснеженными пейзажами первых двух фильмов “Ice Age” и затмевает даже просторы оставшегося наверху Ледникового периода. Это мир, полный опасностей, гигантских существ, где живут отчаянная ласка, а также возлюбленная Скрэта по имени Скрэтти – и попадаются такие места, как Ущелье смерти и Плиты скорби. Даже мамонт Мэнни – самая известная фигура Ледникового периода – чувствует себя песчинкой в этом огромном мире., – говорит звезда комедийного кино Рей Романо, который вновь озвучивает самого известного мохнатого мамонта в истории кино.Новая обстановка говорит о желании авторов в каждом фильме помещать персонажей Ледникового периода в различные ситуации и ставить перед ними неожиданные задачи., - говорит Лори Форте, которая в 1999 г. предложила идею “Ice Age” и стала продюсером всех трех фильмов. А режиссер Карлос Салдана, снявший также “Ice Age: The Meltdown”, добавляет:. Второй режиссер Майкл Термейер говорит, что новый фильм выглядит более масштабным.Большое приключение команды Ледникового периода начинается на привычной почве: временное племя, состоящее из мамонта Мэнни, его жены Элли (которая теперь находится в ожидании их первенца), ленивца Сида, саблезубого тигра Диего и опоссумов Крэша и Эдди, меняется, по мере того как каждый находит в нем свое место., – говорит один из авторов сценария Майкл Берг., - добавляет соавтор Берга Питер Акерман.Мэнни, фактический лидер племени, готовится к новой для себя роли – роли отца. Он подходит к этому очень, очень серьезно, настолько, что старается сделать окружающий мир как можно более комфортным для детеныша, убирая бесчисленные камни, ветки и другие потенциальные "опасности", попадающиеся ему на глаза. В неустанных приготовлениях к роли родителя альтер-эго Мэнни, Рей Романо явно почувствовал что-то знакомое., – отмечает он.При этом семейная жизнь Мэнни все-таки складывается удачно, он очень любит свою невесту Элли, сложный период начала отношений они преодолели в “Ice Age: The Meltdown”., - говорит Романо.Романо также отметил тот путь, который прошел Мэнни на протяжении трех фильмов “Ice Age”., - говорит он.Поскольку мамонты вынашивают потомство не больше, не меньше, чем восемнадцать месяцев, Элли уже более чем готова в появлению на свет малыша. Она всегда была активной и независимой, так что, несмотря на то, что Мэнни просит ее чрезмерно не усердствовать, Элли не готова сбавить обороты., - говорит Куин Латифа, которая снова озвучивает Элли, как и в “Ice Age: The Meltdown”., - иронизирует Романо.Художники-мультипликаторы, работавшие над образом Элли, размышляли, как лучше изобразить ее беременность., - говорит главный художник-мультипликатор Хуан Карлос Наварро-Каррион.Беременность Элли настолько захватывает Мэнни, что он не замечает тех изменений, которые происходят с его друзьями и с ним самим. Сид, который стал для Мэнни кем-то вроде младшего брата, чувствует, что Мэнни не позволит ему стать частью своей растущей семьи. Поэтому когда Сид обнаруживает в пещере три огромных яйца, он решает создать собственную семью. Мэнни умоляет Сида вернуть яйца, но Сид настаивает на том, что их нужно усыновить, и в скором времени из них вылупляются три очаровательных малыша-динозаврика. И хотя динозаврики практически вдвое выше Сида, они сразу же признают в нем свою мать и начинают копировать каждое его движение, превратившись в “Мини-Сидов”. Родительские инстинкты Сида зашкаливают, но мать малышей – гигантский тираннозавр рекс – не в восторге от сложившейся ситуации. Обстоятельства осложняются – как это обычно бывает с Сидом – и в результате все оказываются втянутыми в гущу событий, которые происходят в невероятном, скрытом подо льдом мире.В то время как отношения Сида с Мэнни и его племенем из “Ice Age” изменяются, а его приключения разворачиваются по большей части в новой обстановке, неизменными остаются склонность персонажа к нелепым выходкам, желание, чтобы его принимали всерьез, и его добрая душа., - улыбаясь, говорит Куин Латифа.Создавая голос Сида для “Ice Age”, Джон Легуизамо наделил его характерным пришепетыванием, после того как актер узнал, что ленивцы хранят за щеками запасы еды. В новом фильме Легуизамо озвучивает своего героя в той же манере, найдя при этом оригинальные способы, чтобы добавить новые краски своему персонажу., - говорит Легуизамо. В этом фильме Сид принимает на себя нелегкую задачу вырастить трех детенышей тираннозавра., - добавляет Легуизамо.Лучший друг Мэнни, саблезубый тигр Диего, переживает кризис иного рода: в последнее время он стал ощущать себя больше котенком, чем страшным хищником, и боится, что из-за пребывания в племени он теряет хватку. Вместо того, чтобы участвовать в подготовке к появлению малыша, Диего в одиночку отправляется на поиски приключений, размышляя, не пора ли ему насовсем уйти из племени., - говорит комедийный актер Денис Лири, который в третий раз озвучил Диего, после чего вернулся к работе в популярном сериале “Rescue Me”.Лири не перестает удивляться тому, что фильм привлекает самую широкую аудиторию, чему он сам был свидетелем на показах первых двух частей., - вспоминает он. Как вам идея о том, что подо льдом скрывается тайный мир? Это здорово, говорит Лири, заядлый хоккеист-любитель и хоккейный болельщик.Еще один участник знакомого нам квартета героев – невезучая, но при этом неутомимая доисторическая крысобелка по имени Скрэт, чей смысл существования заключен в ускользающем желуде. В двух словах, он повернут на орехе. Его возмущенные писки, визги, вопли, бормотания и подвывания вновь озвучивает Крис Уэдж, режиссер “Ice Age” и исполнительный продюсер двух следующих фильмов.Хотя изначально Скрэт был бы задуман как второстепенный персонаж “Ice Age”, невероятная популярность рекламного ролика того первого фильма заставила создателей фильма значительно расширить его роль. “Ice Age: The Meltdown” рассказал о новых переживаниях и разочарованиях Скрэта, поскольку его погоня не увенчалась успехом. Он не только спровоцировал глобальное потепление и возникший в его результате потоп, но и спас положение. Он также продемонстрировал впечатляющее владение боевыми искусствами, сражаясь с рыбой-убийцей, попавшейся ему на пути.В ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS дело принимает для Скрэта еще более серьезный оборот, потому что в борьбе за орех у него появляется соперник – хитрая и симпатичная самочка-крысобелка по имени Скрэтти. Их битва полов придает еще больше комичности, динамизма и в особенности романтики этому незадачливому персонажу. И в самом деле, зарождение любви и борьба за орех у этой пары грызунов происходят одновременно, что особенно очевидно в сцене, когда они дерутся – а затем танцуют – под известную песню Лу Роулса “You’ll Never Find Another Love Like Mine”., - вспоминает режиссер Карлос Салдана, -Получившийся эпизод, как и многие другие, говорит о желании создателей фильма открывать новые горизонты в каждой части “Ice Age”. (Даже объект их преследования – орех – получает в этом фильме более значительную роль, прочувствованно исполнив песню на мотив “Alone Again (Naturally)” Гилберта О’Салливана, слова к которой написал один из авторов сценария Йони Бреннер).Скрэтти, как и всех персонажей “Ice Age”, создал известный художник Питер де Сев, работающий над этими фильмами с того момента, как был задуман “Ice Age”. Он старался, чтобы два грызуна физически были похожи, но при этом обладали и заметными различиями., - отмечает он.Карен Дишер, возглавляющая сценарный отдел фильма, озвучивает Скрэтти. При этом обязанности Дишер – это не только работа голосом. Помимо основной сюжетной линии фильма, написанной Майклом Бергом и Питером Акерманом, Майком Райссом и Йони Бреннером, по произведению Джеймса Картера Итона, сценарный отдел, в тесном сотрудничестве с Салданой, работал над эпизодами с участием Скрэта и Скрэтти. Задачей Дишер и ее команды было придумать новые приключения любимого Скрэта., - отмечает она.Еще один новый персонаж в мире “Ice Age” это Бак – хулиганская, немного выжившая из ума одноглазая ласка, которая случайно попала в подледный мир. Там у нее произошла судьбоносная встреча с Руди, страшным динозавром-альбиносом, который лишил Бака одного глаза, а Бак его – одного зуба, во время их первой, роковой стычки. Как капитан Ахав в Моби Дик, Бак посвятил свою жизнь мщению гигантскому существу, которое причинило ему вред., - говорит Салдана.. Сценарист Майкл Берг добавляет:Одиночка в мире гигантских ящеров, Бак долгое время был один – возможно, слишком долго, он обзавелся привычкой разговаривать с окружающими деревьями и кустами. Сценарист Йони Бреннер отмечает, что найти причину неординарных выходок Бака было первостепенной задачей.Сценарист Питер Акерман добавляет, что чем дольше он работал над персонажем, тем больше возникало вопросов, которые требовали ответа.Анатомически Бак хорошо приспособлен к опасностям окружающего мира и встрече со своим еще более зловещим заклятым врагом Руди; художник персонажей Питер де Сев, художники-мультипликаторы под руководством главного художника-мультипликатора Галена Тан Чу, а также отдел скелетной анимации сделали персонаж супер-гибким в любом направлении., - говорит де Сев. Наличие у Бака только одного здорового глаза сделало его визуально еще более притягательным, но сделало более сложной работу мультипликаторов.Подбирая актера на эту роль, создатели фильма хотели, чтобы его голос выделялся среди голосов остальных персонажей., - говорит продюсер Лори Форте. В конце концов, для озвучивания Бака был выбран британский актер Саймон Пегг., - продолжает Форте.. Пегг, которого в настоящее время можно увидеть на экране в роли инженера звездолета в римейке фильма “Star Trek” режиссера Дж.Дж. Абрамса, и чья игра в сатирических комедиях “Shaun of the Dead” и “Hot Fuzz” была высоко оценена критиками, говорит, что работа над персонажем, голосу которого актер придал акцент кокни, доставила ему удовольствие.Авантюрный дух и дерзкие выходки Бака находят отклик у двух близнецов-опоссумов Крэша и Эдди, оба из которых встречались нам раньше в “Ice Age: The Meltdown”. Крэш по-прежнему громкоголосый сумчатый зверек, который любит экстремальный спорт и неприятности. Вместе со своим братом Эдди Крэш с радостью присоединяется к Баку, чтобы исследовать скрытый подо льдом мир и задать перца одному динозавру., - говорит Джош Пек, озвучивший эту роль. Пек, снимающийся в популярном телесериале “Drake & Josh” также отмечает, что не мог желать бы лучшего экранного брата, чем Шон Уильям Скотт. Скотт, среди многочисленных киноролей которого суперпопулярная комедия “American Pie” и недавний хит “Role Models”, снова вместе с Пеком с удовольствием озвучил забавные выходки Крэша и Эдди, добавив, что этот фильм еще более близок ему, чем дебютная работа в “Ice Age: The Meltdown”., - замечает он.Крэш, Эдди, Мэнни, Элли и Диего идут по следу своего друга Сида – и мамаши-динозаврихи, которая утащила его – в полный загадок подледный мир, о существовании которого они никогда не знали и подобного которому никогда не видели. Масштабы скрытого подо льдом мира, населенного динозаврами, это абсолютно новый размах для Ледникового периода. Этот мир огромен и полон опасностей, но при этом красив, безмятежен и чудесен. Он таит в себе как страшные опасности, так и радостные сюрпризы.Гарет Портер, возглавляющий отдел сборки фильма, рассказывает о задачах, связанных представлением этого мира на экране:Художник-постановщик фильма Майкл Кнапп создал визуальный язык, основанный на цвете, освещении и формах, который помогает ориентироваться в подледном мире., - отмечает он.Освещение этого мира было непростой задачей., - добавляет Кнапп. “Небо” подземного мира – это буквально огромный кусок камня и льда, через который сверху проникает солнечный свет., - замечает координатор по эффектам освещения Хаджи Уэсато. “Поэтому мы придали потолку голубоватый оттенок”.Создание обитателей этого мира стало для создателей фильма непростой задачей. После “Парка Юрского периода”, как отмечает Питер де Сев, нелегко снимать новые фильмы о динозаврах.. Но де Сев, режиссер Салдана и многочисленные творческие и технические группы упорно работали над тем, чтобы в фильме появились новые для кино виды динозавров, включая Гуанлонга, отвратительных хищников, которые охотятся стаей и отличаются покрытой шипами мордой и иглами, как у дикобраза, в задней части головы.Де Сев в тесном контакте с отделом моделирования под руководством Дэвида Мея занимался детальной отработкой персонажей, одновременно новых и узнаваемых для легионов поклонников “Ice Age”. Что касается создания динозавров, Мей отмечает, чтоПоверх этого мира находится более привычная действительность – бескрайняя заснеженная тундра, представшая перед нами в первом фильме. В новом фильме она по большей части выглядит так же, несмотря на то, что в “Ice Age: The Meltdown” мы видели таяние льдов., - объясняет Майкл Кнапп.Дэвид Мей и его отдел моделирования разработали две цифровых съемочных площадки – одну для замерзшего пейзажа над землей, и другую – для огромного, скрытого подо льдом мира – все на компьютерах студии Blue Sky Studios. Проектирование и создание виртуальных декораций имеет неоспоримые преимущества для передачи масштабов и размеров двух миров., - отмечает он.После того как отдел моделирования завершил работу над декорациями и персонажами, группа скелетной анимации под руководством Джеффа Бродски создала все кости и движения персонажей, а также определила структуру их скелетов, мышц, мимики и элементы управления движением их челюстей, бровей и век. Отдел оформления, возглавляемый Робертом Кардоном, обеспечил последовательную смену кадров, гарантируя целостность визуального ряда. Отдел анимации под руководством старшего художника-мультипликатора Галена Тан Чу занимался всеми подвижными объектами, играя ключевую роль в создании поведения персонажей. Центром, который руководил всей этой работой, была монтажная группа под руководством режиссера монтажа Гарри Хитнера.Новым элементом в процессе создания “Ice Age” стала технология 3-D. Во многих кинотеатрах мира киноманы смогут увидеть своих любимых персонажей, а также оценить зрелищность отдельных фрагментов в цифровом формате 3-D. При этом в ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS целью создателей фильма было в большей степени обеспечить полное погружение зрителя в происходящее на экране, а не напугать его внезапно возникающими персонажами., - говорит Салдана.Продюсер Джон С. Донкин добавляет:, - говорит координатор по стереоскопической съемке Джейми Уилкинсон. Уилкинсон отмечает некоторые масштабные сцены погони, доработанные с помощью 3-D, включая эпизоды полетов и сцену, где Сид пытается поймать трудноуловимые яйца динозавра. При этом в некоторых не столь динамичных эпизодах 3-D технологии используются для усиления эффекта присутствия и комедийности., - говорит Уилкинсон.Над тем, чтобы еще более усилить эффект присутствия, работал двукратный обладатель "Оскара" звукорежиссер Рэнди Том. Том, среди последних работ которого популярные мультфильмы “Ratatouille”, “Coraline” и “Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!” придумал уникальные голоса динозавров – от милых маленьких динозавриков до мамы-тираннозавра и ужасного альбиноса-барионикса Руди., - говорит Том, который также озвучивал тающий мир во второй части “Ice Age”.Главным инструментом Тома при создании уникальных голосов заглавных персонажей картины было, как он говорит. Для некоторых гигантских динозавров Том записывал голоса слонов в Африке и Таиланде. Затем он доработал записи, снизив тон, благодаря чему динозавры зазвучали еще более внушительно. Для страшного динозавра Руди Том использовал слегка обработанный рев слонов, который эти животные издают в брачный период.Для менее страшных и агрессивных динозавров, которые в фильме представлены как травоядные, Том работал с голосами верблюдов., - говорит Том.. Они отлично подошли для этих видов динозавров.Том также создавал звуки, раздающиеся издалека, источников которых мы не видим, например, птиц или земноводных. И снова выбор Тома был неожиданным. Например, пронзительный, пугающий крик птеродактиля был создан при помощи визга свиньи., - шутит Том, -Созданный Томом звук стал частью богатого музыкального оформления фильма, созданного композитором Джоном Пауэллом. Автор музыки к предыдущим фильмам “Ice Age”, Пауэлл был рад возможности развить музыкальные темы вслед за постоянно изменяющимися героями и их отношениями. Особенно непростой задачей была беременность Элли, плюс потребовалось создать новую тему для Бака.Сложный, длительный и всегда непростой процесс окончательного монтажа фильма подходит к концу, а Карлос Салдана размышляет о своей работе над его персонажами.. Сценарист Майк Райсс считает, что по популярности фильмы “Ice Age” не уступают другому мультсериалу – “The Simpsons”. (Райсс знает, о чем говорит, ведь он четыре раза получал "Эмми", а также премию "Peabody" за работу над “The Simpsons”)., - объясняет он.А что же дальше случится с Мэнни, Сидом, Диего, Элли, Скрэтом и Скрэтти – а также новорожденным мамонтенком Пичес? Станут ли родительские обязанности камнем преткновения между Мэнни и Элли? Найдут ли вечные холостяки Диего и Сид себе подруг, чтобы окончательно остепениться? Обретут ли Скрэт и Скрэтти настоящее счастье – и проклятый орех? Создатели фильма не дают ответы на эти вопросы… пока. Но как говорит продюсер Лори Форте:Будем надеяться, что и четвертая часть ни в чем не уступит первым трем.