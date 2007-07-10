Возобновлены съемки проекта Оксаны Бычковой "Плюс один".

- Когда я училась на режиссерских курсах, одним из моих любимых фильмов был «Отель «Миллион долларов» Вима Вендерса, в котором актер Джереми Дэвис играл главную роль. Меня совершенно очаровал его персонаж: в конце картины я даже всплакнула. Когда пришло время готовиться к съемкам картины «Плюс один», и меня попросили набросать список фамилий известных иностранных актеров, которые могут подойти на главную мужскую роль в будущей картине, имя Джереми Дэвиса сразу пришло мне в голову. К сожалению, до его приезда в Москву на съемки, мы не виделись, я знала его лишь по фильмам, фотографиям и многочисленным письмам, в которых мы обсуждали нашу будущую картину. И, как мне казалось, обсуждали не безуспешно.Теперь мне абсолютно понятно, что личный контакт с актером до съемок все же необходим. Надо ехать, встречаться, разговаривать, пробовать разные сцены. Смотреть, как человек их делает, и только потом утверждать актера.Лишь в Москве стало понятно, что мы с Джереми слишком по-разному смотрим на нашу совместную работу, и через какое-то время с этим артистом мы вынуждены были расстаться. Одной из причин было то, что его, как выяснилось, категорически не устраивает график нашего производства. Хотя до приезда в Москву Джереми Дэвис был подробно проинформирован об этом графике и никаких дополнительных требований не выдвигал. Но самая главная причина, по которой пришлось отказаться от участия американского актера в нашей картине, это совершенно разные представления о характере главного героя, которые сложились у Джереми и у меня. А переписывать сценарий и подстраиваться «под Джереми Дэвиса» не представлялось возможным.В случае с Джереми Дэвисом у нас не получилось чисто иерархически выстроить отношения режиссера с актером. Я с удовольствием выслушиваю предложения артистов по поводу их образов, мне очень нравится, когда они импровизируют, но это должно укладываться в рамки конечного образа, выписанного в сценарии. Иначе разваливается драматургия! Все-таки режиссер отвечает за замысел и за артистов, он держит в голове всю картину в целом. А когда актер все делает совершенно по-другому, кино не получается.- Отправляясь на кастинг в Лондон, я надеялась найти артиста, который бы максимально подходил на роль Тома Гринвуда, и, конечно, как оптимист, я была уверена в успехе!Поиск претендента на главную роль проходил просто в «космические» сроки, поэтому и подготовка кастинга у нас была экстремально быстрой. Всего на лондонский кастинг пришло 20 человек, и среди них были очень хорошие английские артисты. Выбирать было из кого, но я искала артиста неоднозначного, который бы совмещал в себе отрицательное и положительное обаяние: артиста, очень похожего на персонажа Тома Гринвуда, каким он выписан в сценарии. К тому же, мне хотелось, чтобы это был актер с хорошей пластикой.Посмотрите, может быть, он вам подойдет». Так появился Джетро, он был чуть ли не последним в последний день: до конца проб оставалось 15 минут. Текста у него не было, сценарий он не читал, но тут же за 5 минут пробежал глазами текст и очень прилично прошел пробы! Мы договорились, что к следующему дню он подготовит еще три сцены, и я попробую его повторно. Кстати, к тому времени мы уже закончили работу с кастинг-агентством, поэтому проводить пробы было буквально негде. И мы решили сделать это в Сент-Джеймс парке, прямо на газоне у Букингемского дворца. В результате у меня просто не осталось сомнений – Джетро сходу импровизировал и вообще делал все так, как мог бы сделать мой персонаж. Меня особенно подкупило то, что, когда он надел куклу на руку, оказалось, что она похожа на него! Как будто куклу делали специально для Джетро.мне особенно нравится. Мы уже сделали одну пробную съемку с Джетро, и то, что я увидела в кадре, просто здорово. Я вижу, как у него светятся глаза!- Я до приезда сюда вообще-то мало думал о том, что происходит в России. Англия, которая находится под неким влиянием Америки, не знает ничего о том, что происходит в российском кинопроизводстве. Для меня стало приятным открытием то, что здесь все происходит на мировом уровне. Мой агент, когда я собрался ехать сюда, сказал: «Езжай, потому что актерская и режиссерская система в России гораздо круче, чем в Англии и Америке, это будет отличная школа!». Я уже люблю Россию - недели не прошло, как я приехал! В прошлом году я ездил в Нью-Йорк, к своему другу. И привез совершенно негативные впечатления. У меня было ощущение, что американцы идут вниз, по убывающей. А Россия - это совершенно новая страна, где все развивается, где люди растут во всех отношениях! И это мне очень нравится! Так что, мой друг работает в Нью-Йорке, где так плохо, а я - в России, в Москве, где так хорошо!- Я играл во Франции Мастера из «Мастера и Маргариты», на французском языке, и это была моя первая большая театральная работа! Я не очень хорошо говорю по-французски. А это было очень серьезное мероприятие. Мы выступали перед аудиторией в 800 человек, на премьере присутствовал посол России во Франции. Очень сложная роль, сложные тексты, которые так непросто запомнить, я буквально ревел ночами! Но в итоге все запомнил, и могу сказать, что это - великая книга! Я хотел бы однажды сыграть Мастера на русском языке. Еще из русской литературы я знаю и люблю Чехова, Достоевского, Гоголя. Слышал о Пушкине - но, увы, не читал. Его нужно читать в подлиннике. Надеюсь, за время, проведенное на съемках «Плюс Один», я сумею выучить русский настолько, чтобы осилить Пушкина!- Это потрясающая история - как я попал в этот фильм! Мой друг, снимавший кастинг в Лондоне, который проводила Оксана, позвонил, и сказал: "Приезжай на пробы, снимается большой русский проект...". Я не входил в списки претендентов, мой друг вызвал меня после того, как я целый день работал у себя в саду, поливая цветы и рыхля землю.... Приехал грязный, уставший, - и сразу же пришлось познакомиться с бодрым Дигги, и даже поработать с ним! Только я собрался уйти с кастинга, как мне сказали: "Можно вас еще на секундочку? Можете еще станцевать?". Включили какую-то очень абсурдную мелодию из старого российского мультика, и сказали: "Ни о чем не думай, только танцуй!". А на следующий день в парке Сент -Джеймс, рядом с Букингемским садом, происходили совершенно абсурдные вещи: люди изображали из себя клоунов, фриков - и ни Оксана, ни остальные члены съемочной группы «не парились» на тему близости этого места к королевским владениям! Отлично, что Оксана ни разу не сказала, насколько серьезный проект она снимает: от этого я доверился ей еще больше. К сожалению, я еще не посмотрел фильм Оксаны "Питер ФМ", хотя слышал, что эта картина была очень популярна в России. Вот в первый же свой выходной посмотрю!- Когда я впервые прочел этот сценарий. я подумал: это такая международная история, когда культуры запада и востока пересекаются, они могут друг другу что-то дать.... Я знаю, что эта история была написана «под американца», а мне предстоит сделать Тома англичанином... То, что мне показалось в Томе схожим со мной - это ответственность за настроение окружающих: за то, чтобы поднимать это настроение. Приятное занятие, но ужасно утомительное. Требуется много сил и времени, чтобы этим заниматься.... В общем, я почувствовал, что очень хорошо знаю этого Тома, но не очень хорошо знаю Дигги... Сейчас, когда мы познакомились поближе, могу сказать точно: мне нравится Дигги! Он настоящий хиппи, как мои родители! Есть люди, которые пытаются жить идеально, исключив всевозможный мусор, грязь. Дигги - не из таких. Я рассказал папе, что нашел ему подобного - папа очень счастлив!!!!- Мне очень интересно, найдем ли мы общий язык с Дигги, научимся или нет быть одним целым? Еще я жду, что Том все-таки сможет превратиться в англичанина, мне кажется, ему это пойдет. Еще могу сказать, что мое главное ожидание уже оправдалось - мне все это захватывающе интересно! И еще: в Лондоне меня ждет беременная жена, так что мне очень хочется, чтобы наш фильм стал для нас отличным подарком к рождению ребенка! Возможно, мне пригодится и опыт общения с куклами – во всяком случае, я на это очень надеюсь!