«Запрещённая реальность» - на фестивале «Нашествие 2009»

11 июля на главной сцене фестиваля «Нашествие»
состоялось выступление группы «Смысловые галлюцинации»
, которое стало ярким событием фестивальной программы. Музыканты представили премьеру песни «Волшебный мир»
, написанной специально для фильма «Запрёщенная реальность»
, созданного по роману культового писателя Василия Головачева
. Для «Смысловых галлюцинаций»
эта работа стала первым опытом записи саундтрека.
Создатели картины внимательно подошли к выбору музыкального коллектива. Так, продюсер картины Юлия Орлова
считает, что группе удалось уловить дух фильма и придать ему точную музыкальную форму: «Мы очень хорошо знали репертуар группы «Смысловые галлюцинации», поэтому для записи саундтрека пригласили именно их. Для работы над песней участники группы отсматривали фрагменты фильма, общались с музыкальным продюсером фильма Олегом Нестеровым и режиссёром-постановщиком Константином Максимовым, искали идею, которая органично вписалась бы в канву киноленты, как по смыслу, так и музыкально. И конечный результат нам очень нравится»
.
Во время работы над песней было создано несколько версий песни, из которых на сегодняшний день остались лишь две: одна, электронная, вполне соответствует духу и времени фильма (ближайшее будущее), а другая сделана для «живых» исполнений, радиоэфира и видеоклипа. Именно этот вариант и услышали гости фестиваля «Нашествие»
.
Во время пресс-конференции лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец
сказал, что песня «Волшебный мир»
очень точно передает атмосферу фильма и подчеркнул значимость данной работы для слушателей и поклонников творчества Василия Головачева
.
Помимо композиции «Волшебный мир»
в саундтрек нового фантастического боевика «Запрёщенная реальность»
вошла еще одна песня группы «Смысловые галлюцинации»
- «Разломы»
из альбома «Сердца и моторы»
.
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