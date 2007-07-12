Лауреаты Международного кинофестиваля фантастических фильмов

Российский Фильм "Гадкие лебеди
", снятый Константином Лопушанским по одноименной книге братьев Стругацких, был удостоен второго приза "Серебряного нарцисса" — на Международном кинофестивале фантастических фильмов (NIFFF), завершившемся в швейцарском городе Невшателе. Кроме того, "Лебеди" получили и специальный приз жюри как "Лучший европейский полнометражный фильм".
"Золотым нарциссом" была награждена картина шведа Роя Андерсона "Ты, живущий" (Du levande). А зрители отдали свои симпатии "Паршивой овце" (Black Sheep) новозеландского режиссера Джонатана Кинга.
Всего же в конкурсе участвовало 14 картин — из России, США, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, Дании, Японии, Аргентины и Финляндии.
Нашу страну представлял на фестивале еще и "Дневной дозор
", но жюри оставило его без внимания.
Прошла в Швейцарии и программа южно-корейских фильмов, которая включала и последний на сегодня фильм Пака Чхан-ука — "Я — киборг, и это хорошо!" (Saibogujiman kwenchana), уже успевший побывать в этом году на Берлинале.
обсуждение >>