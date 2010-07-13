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«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера

13 июля
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13 июля 2010
«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера
13 июля в московском кинотеатре «Октябрь», почти одновременно с пресс-показом новой фантастической истории студии Уолта Диснея «Ученик чародея», состоялась премьера отечественной романтической комедии «Взрослая дочь, или Тест на...» с Дмитрием Марьяновым и Ильей Шакуновым в главных ролях.
Отрывки и рекламные ролики, увиденные нами на Сочинском Кинорынке, оставили после себя благоприятные впечатления. Да и актерский состав внушает доверие. Помимо Марьянова и Шакунова в фильме приняли участие Сергей Горобченко, Олеся Судзиловская, Евгения Брик и Олег Тактаров, ставший одним из самых заметных персонажей в «Хищниках» Роберта Родригеса.
Из вышеперечисленных фильм зрителям и друзьям представили актеры Дмитрий Марьянов и Олеся Судзиловская, а также режиссер Мгер Мкртчян («Трое и Снежинка») и главная героиня новой комедии Ольга Николич.
Сюжет фильма построен на взаимоотношениях Алексея и его дочери Насти. Проблему же отцов обостряет то, что девушка влюбляется в делового партнера отца Валеру. Из этого и следуют многие комичные ситуации. Конечно же, нашлось место и выпивке (без нее в русском кино никуда!), и футболу (эта тема пока еще горяча после ЧМ), и мужским дракам (обычное дело для фильмов с участием Марьянова и Горобченко).
Картина «Взрослая дочь, или Тест на...» выходит в прокат 15 июля 2010 года.

Фоторепортаж Вячеслава Гранева
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персоны
Евгения БрикСергей ГоробченкоДмитрий МарьяновМгер МкртчянОльга НиколичОлеся СудзиловскаяОлег ТактаровИлья Шакунов
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Взрослая дочь, или тест на...

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«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера фотографии
«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера фотографии
«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера фотографии
«Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера фотографии
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№ 2
Ариночка (Кемерово)   10.01.2013 - 11:40
Фильм просто замечательный, актёры большие молодцы! Очень хочу посмотреть " Взрослая дочь, или тест на ... 2 " ( если он будет ) Ольга Николич - просто красотка, Дмитрий Марьянов... читать далее>>
№ 1
Сашуля (Алматы)   16.11.2012 - 11:26
Мой самый любимый фильм! Оля Николич такая молодечик. Настоящая актриса! Илья Шакунов классный, талантливый Актер. Олеся замечательная как всегда. А Дима.... ну просто нет слов... Самый- самый... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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