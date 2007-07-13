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Начались съемки ситкома СТС «Папины дочки».

13 июля
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13 июля 2007
В пятницу, 13-го июля, начались съемки ситкома СТС «Папины дочки», идея которого принадлежит Вячеславу Муругову и Александру Роднянскому
В плачевном положении оказался главный герой – практикующий психотерапевт по вопросам семейных отношений Сергей Васнецов: его бросила жена. И не просто бросила, а оставила на его попечении пять (!) разновозрастных дочек.
И все девочки – такие разные!
Старшей дочери, Маше, 17 лет, в этом году она заканчивает школу. Умница и красавица, конечно, мечтает о богатом женихе.
Даше – 16, она – гот. И этим многое сказано. Любимый цвет – чёрный. Мрачный макияж и никакого загара. Сделала пирсинг языка. Плохо учится, часто получает замечания от учителей. Ценит свою независимость. Не любит заниматься работой по дому. На замечания отца часто не обращает внимания.
Жене – 14. Самая спортивная в семье. По характеру она – пацанка! Ведет себя, как мальчишка, очень любит играть в футбол и заниматься каратэ.
Галине Сергеевне всего 11, но это очень серьезная и не по возрасту рассудительная девочка. Эрудит, вундеркинд, хорошо играет в шахматы, любит физику и алгебру, все члены семьи называют ее уважительно по имени-отчеству.
Полине 5 лет. Домашние зовут ее Пуговкой – это прозвище ей больше подходит. Самая маленькая и очаровательная! Она очень любит своего папу, во всем старается подражать сестрам. Ей, конечно, труднее всех пришлось, когда мама уехала. Но Пуговка никогда не грустит и вселяет в папу и сестёр свой оптимизм.
Формат: получасовой комедийный сериал для всей семьи
Жанр: ситком (60 серий)
Генеральные продюсеры: Александр Роднянский, Вячеслав Муругов
Продюсер: Константин Кикичев
Исполнительные продюсеры: Татьяна Давтян, Татьяна Плешанова
Режиссер: Ирина Васильева

Актеры и роли:

Андрей Леонов – папа
Мария Сёмкина – Оксана
Александр Олешко – Олигарх
Мирослава Карпович – Маша
Настя Сиваева – Даша
Даша Мельникова – Женя
Лиза Арзамасова – Галина Сергеевна
Катя Старшова – Пуговка
Александр Самойленко – доктор Антонов (друг папы)
Татьяна Орлова – секретарь

«Папины дочки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru
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персоны
Елизавета АрзамасоваМирослава КарповичАндрей ЛеоновДарья МельниковаАлександр ОлешкоТатьяна ОрловаАлександр СамойленкоМария СёмкинаАнастасия СиваеваЕкатерина Старшова
фильмы
Папины дочки

обсуждение >>
№ 13
Волкова Ксения (Санкт-Петербург)   5.07.2009 - 22:33
Здравствуйте!Очень люблю сериал "Папины дочки"!Готова пересматривать все серии не по одному разу и бесконечно))))))) читать далее>>
№ 12
Настёна (Харьков)   15.03.2009 - 20:40
Я в первый раз посмотрела серию, про то как директриса дала Гале камеру, а Даша сняла добрый фильм в склепе. И когда я смотрела эту серию, я ржала на весь дом. Хотя когда я посмотрела заставку меня этот... читать далее>>
№ 11
Федорцова Марина (п.Металлострой)   20.12.2008 - 01:46
до этого я не смотрела сериал"Папины дочки",но посмотрев одну серию,мне понравилось.Герои в меру симпатичные,разные характеры и забавные ситуации,делают сериал интересным.Даже если тема не нова,она... читать далее>>
№ 10
яна (киев)   14.04.2008 - 20:07
её играет анна димова, она играла в атлантиде, и в не родись красивой. читать далее>>
№ 9
Лариса   18.01.2008 - 18:07
Ответте мне кто нибуть и побыстрее кто играет учительницу по литературе в папиных дочках ещё которая влюблена в сергея васнецова читать далее>>
Всего сообщений: 12
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