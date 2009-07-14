«Соблазнить неудачника». Съемки

анонс

10 мая 1977 «Двадцать дней без войны». Премьера с ограниченным тиражом На широкий экран фильм «Двадцать дней без войны» вышел 10 мая 1977 года, ограниченным тиражом, под маркировкой «фильм III категории».

11 февраля 2007 Новый профсоюзный босс Михаил Пореченков стал первым секретарем Союза кинематографистов России. 24 апреля на заседании секретариата Союза кинематографистов России его председатель Никита Михалков объявил об отставке своего многолетнего заместителя, первого секретаря СК Клима Лаврентьева.

18 февраля 2013 «Золотой орел». Победители В ночь с 23 на 24 января были объявлены победители премии «Золотой орел». Лучшим фильмом признано «Дикое поле» Михаила Калатозишвили.