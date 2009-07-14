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«Соблазнить неудачника». Съемки

14 июля
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14 июля 2009
Киностудия «Казахфильм» совместно с компанией «Интерфест» приступили к съемкам романтической комедии «Соблазнить неудачника». Режиссерами фильма заявлены небезызвестный Александр Черняев («Все могут короли») и казахский сценарист Ержан Рустембеков.
Сюжет новой романтической комедии от создателей «Любви-моркови», как всегда, прост.
Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчивается бокалом Мохито на веранде дорогого ресторана. Она – частая героиня светской хроники. Даже лучшие подруги ей немного завидуют, ведь у нее есть все, о чем только можно мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое главное, у нее настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, чтобы взять очередной рубеж, и «круто попасть на TV» все свое обаяние ей придется направить на соблазнение очень необычного мужчины. Только один человек в мире не считает его «ботаником» и неудачником. И поэтому мама – главная женщина в его жизни и авторитет во всем. У Асель очень мало времени и перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника ей придется справиться с серьезной соперницей в лице мамы и такими несовременными представлениями Ивана о женщинах и о Любви.
Асель играет казахская актриса Асель Сагатова, а неудачника - Алексей Чадов! Роль же мамы этого самого неудачника досталась Ирине Розановой. Также в фильме заняты многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса: Ольга Орлова, Наталья Рудова, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Андрей Григорьев-Аполлонов, Николай Дроздов, Александр Самойленко и др.
Съемки комедии «Соблазнить неудачника» пройдут в облачной Москве и солнечной Алма-Ате.
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Андрей Григорьев-АполлоновНонна ГришаеваРенат ДавлетьяровНиколай ДроздовАлександр КотелевскийГоша КуценкоОльга ОрловаИрина РозановаНаталья РудоваЕржан РустембековАсель СагатоваАлександр СамойленкоАлексей ЧадовАлександр Черняев
фильмы
Ирония любви

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№ 1
Aнна (Северодвинск)   18.07.2009 - 12:32
Вот, актер-ни одного сериала и теле-фильма,одни полные метры и главные роли. Алексей далеко пойдет...ему бы в Голливуде с таким же размахом сниматься. читать далее>>
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