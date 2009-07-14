«Соблазнить неудачника». Съемки

Киностудия «Казахфильм» совместно с компанией «Интерфест» приступили к съемкам романтической комедии «Соблазнить неудачника»
. Режиссерами фильма заявлены небезызвестный Александр Черняев
(«Все могут короли»
) и казахский сценарист Ержан Рустембеков
.
Сюжет новой романтической комедии от создателей «Любви-моркови»
, как всегда, прост.
Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчивается бокалом Мохито на веранде дорогого ресторана. Она – частая героиня светской хроники. Даже лучшие подруги ей немного завидуют, ведь у нее есть все, о чем только можно мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое главное, у нее настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, чтобы взять очередной рубеж, и «круто попасть на TV» все свое обаяние ей придется направить на соблазнение очень необычного мужчины. Только один человек в мире не считает его «ботаником» и неудачником. И поэтому мама – главная женщина в его жизни и авторитет во всем. У Асель очень мало времени и перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника ей придется справиться с серьезной соперницей в лице мамы и такими несовременными представлениями Ивана о женщинах и о Любви.
Асель играет казахская актриса Асель Сагатова
, а неудачника - Алексей Чадов
! Роль же мамы этого самого неудачника досталась Ирине Розановой
. Также в фильме заняты многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса: Ольга Орлова
, Наталья Рудова
, Нонна Гришаева
, Гоша Куценко
, Андрей Григорьев-Аполлонов
, Николай Дроздов
, Александр Самойленко
и др.
Съемки комедии «Соблазнить неудачника»
пройдут в облачной Москве и солнечной Алма-Ате.
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