Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день»

анонс

26 января 2008

У Академии - новый президент

На пресс-конференции по поводу предстоящей церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» было объявлено, что в связи с уходом Эльдара Рязанова с поста президента Российской академии кинематографических искусств, который занимал его два срока, большинством членов академии был избран народный артист СССР Алексей Баталов.