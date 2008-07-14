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Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день»

14 июля
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14 июля 2008
Роман Борисевич и кинокомпания «Коктебель» с 15 июля приступают к съемкам нового фильма Алексея Попогребского «Последний день».
Съемки будут проходить на полярной станции Валькаркай, расположенной близ мыса Шелагский – самой северной точки Чукотки, - в 5-ти часах езды на вездеходе от города Певек, который считается самым северным городом во всей России.
Сама полярная станция Валькаркай существует с 30-х годов и в данный момент там живет всего 5 человек.
Съемки будут проходить и совсем в отдаленных точках – там, где люди бывают лишь раз в несколько лет. Нужно отметить, что летом там нет стереотипного льдисто-снежного экстрима, правда есть моржи, медведи – бурые и белые, а так же удивительная в своей переменчивости и скупой красоте природа.
Снять художественный полнометражный фильм в подобных условиях – задача не из простых. Для достижения поставленной цели понадобится много сил и стальной выдержки от каждого участника съемочной экспедиции, в ряду которой, кстати сказать, нет ни одной женщины.

А. Попогребский:
«Жить мы будем преимущественно в автономном режиме. Для этого на станцию забрасывается все необходимое - электрогенераторы, продовольствие, топливо. Раз в неделю из Певека к нам будет ходить вездеход - подвозить необходимые припасы. Везем с собой максимально мобильную и портативную технику, так как будет много пеших переходов. В съемочную группу вошли люди, с которыми мы уже работали на фильмах «Коктебель» или «Простые вещи», а есть и ряд специалистов, с которыми буду работать впервые. Все очень опытные, некоторым уже приходилось побывать на Крайнем севере, в том числе и на Чукотке».

Начальник съемочной экспедиции Павел Селезнев - почетный полярник, неоднократно зимовавший в Антарктиде, был начальником дрейфующей станции. Зам. начальника экспедиции Петр Ноговицын - опытный альпинист, работал начальником альпинистской базы и имел неоднократный опыт восхождения на Памир. Повар - Максим Куров, работал на дрейфующей станции.

А. Попогребский:
«Снимать будем на новейшие цифровые камеры RED, их будет всего две - мы будем в числе первых, использующих эти камеры в России. Съемки будут происходить в абсолютно реалистичных условиях и совершенно понятно, что погода, ситуация, обстоятельства будут постоянно меняться, а следовательно, нужно будет ловить каждый момент».

Целый ряд членов съемочной группы везут с собой видеокамеры. Более того, в группу вошли известные кинодокументалисты - это и оператор-постановщик Павел Костомаров, и Александр Расторгуев, который будет работать в качестве ассистента по работе с цифровым материалом. Отснятое будет собрано воедино, что и послужит основой для создания фильма о фильме.

А. Попогребский:
«Прошлым летом, после выбора натуры я с гордостью продемонстрировал Сергею Пускепалису, исполнителю одной из двух ролей, точку на карте, где я решил снимать фильм, он указал на соседний райцентр со словами "А я здесь десять лет жил". И действительно, он ходил в школу в г. Билибино, а это всего в нескольких сот километров от места наших съемок. Более того, выяснилось, что актер-дебютант, который исполнит вторую роль в фильме, родился в Петропавловске-Камчатском. Все это неслучайные совпадения. Я с детства мечтал побывать на Крайнем Севере, и вот впервые мне это удалось год назад в связи с подготовкой к съемкам.
Недавно я отыскал первую книгу, прочитав которую много лет назад "заболел" полярной темой. Мне помнилось, что она называлась "Записки полярного летчика". Так вот, взглянув вновь на обложку, я увидел подзаголовок: "В небе Чукотки". И именно на Чукотку меня привел этот сюжет, который я вынашивал на протяжении нескольких лет».

Генеральный продюсер Роман Борисевич о картине:
«В фильме задействованы всего два героя. Это психологический триллер по классической схеме, когда один занет что-то важное про другого, о чем другой не догадывается».

По словам самого Алексея Попогребского, это фильм - приключение, как по сюжету, так и по характеру съемочного процесса.

«Зазор между тем, что мы снимаем, и как мы будем жить – минимален».
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Роман БорисевичАлексей ПопогребскийСергей Пускепалис
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Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» фотографии
Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» фотографии
Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» фотографии
Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» фотографии
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