16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие

анонс

11 февраля 2012 "Тридцатилетние". Стоп. Снято. Закончились съемки сериала «Тридцатилетние». Последняя сцена проекта собрала всех главных героев проекта в ресторане Sorbetto.

21 июня 2009 Александр Миндадзе закончил съемки «Диспетчера» Сценарист и режиссер Александр Миндадзе закончил в Москве съемки своей дебютной картины с рабочим названием «Диспетчер» по собственному сценарию.

17 ноября 2006 Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"! С 17 по 20 ноября 2006 г. в Москве в кинотеатре «Салют» прошел Третий международный кинофестиваль по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».