На Мальте начались съемки шпионского боевика "Непобедимый"

16 июля на Мальте кинокомпания «Централ Партнершип» приступила к съемкам шпионского боевика Олега Погодина «Непобедимый».
В главных ролях Владимир Епифанцев
, Сергей Астахов
, Юрий Соломин
, Ольга Фадеева
, Владимир Турчинский
.
Олег Погодин (режиссер-постановщик и автор сценария):
"Есть актёры, в которых заложено нечто большее, чем актёрство. Это - природное начало. Хороша ли была Мерилин Монро, как актриса? Насколько глубок драматический талант Арнольда Шварценеггера? Разнообразна ли лицедейская палитра Бельмондо? Мы совершенно не задаёмся этими вопросами, когда смотрим на этих звёзд. Потому что главное в них существует помимо их актёрских дарований. Так вот Епифанцев
из той же когорты "природных явлений". В нём есть индивидуальный магнетизм. Когда я смотрю на то, как Володя репетирует рукопашный бой или работает с огнестрельным оружием, я искренне жалею о том, что Россия не родина такого киножанра как martial arts. Он настоящая звезда "экшн" - пластичный, гибкий, выносливый зверь, прыжки и кульбиты которого завораживают. Я уже сейчас мысленно отказался делать некоторые из боевых сцен монтажно - склейка к склейке. Возможно, впервые в истории отечественного кино вы увидите актёра, который в одном кадре без всяких монтажных ухищрений уложит восьмерых противников. Вряд ли среди наших парней-актёров сегодня найдётся ещё один такой же…"
обсуждение >>