Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award.

16 июля в Американском Культурном Центре при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации состоялось торжественное вручение премии Grand Remi Award. Самую высокую награду 41-ого Международного фестиваля независимого кино в Хьюстоне (WorldFest Houston Film Festival) вручили Председателю Совета директоров «Star Media» Владу Ряшину
за фильм «Внеземной
».
Приз вручила Магдалена Сластушинская – исполнительный директор Американского Культурного Цента при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Также на церемонии было зачитано официальное письмо-поздравление от председателя кинофестиваля Тодда Хантера, направленное в адрес «Star Media». «Примите мои искренние поздравления с победой на 41-ом ежегодном кинофестивале WorldFest Houston Film Festival – написал в своем письме Тодд Хантер. – Ребята, Вы отлично справились со своей работой. Ваш фильм стал лучшим из более чем 1000 работ их 33 стран мира, участвовавших в конкурсе. Основным критерием отбора для жюри WorldFest Houston Film Festival является высокое качество сценария и кинотелепроизводства – интригующая история в захватывающем изложении («A Good Story, Well Told»). Это очень серьезное достижение - впервые Grand Remi Award вручается фильму из России».
«Это приятный сюрприз для нас, - говорит Влад Ряшин
. - Изначально мы надеялись, что «Внеземной
» получит Платиновую, Золотую, Серебряную или Бронзовую награду Remi, но решение жюри превзошло все наши ожидания. Впервые в истории со времен создания кинофестиваля (1961 года) российский проект завоевывает наивысшую награду - Grand Remi Award. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании этого проекта, и особенно продюсера Юрия Минзянова
, режиссера Сергея Крутина
и весь актерский состав. Для нас большая честь находиться в одном ряду с такими именами как братья Коэн, Джорж Лукас, Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Оливер Стоун и другими призерами Хьюстонского кинофестиваля разных лет. Права на премьерный показ «Внеземного
» приобрел «Первый» канал и в скором времени зритель сможет увидеть его в телеэфире. Я уверен, фильм никого не оставит равнодушным».
Гостями события были представители Американского Культурного Центра при Посольстве США в Российской Федерации, а также представители СМИ.
Всего, в разные годы, платиновые, серебряные и золотые призы фестиваля получили несколько российских проектов, такие как «Блаженная
» режиссера Сергея Струсовского
, «Звезда
» Николая Лебедева
, «Красное небо. Черный снег
» Валерия Огородникова
, а также престижной награды Remi двадцать лет назад был удостоен режиссер Отар Иоселиани
за фильм «И стал св
ет».
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