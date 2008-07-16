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Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award.

16 июля
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16 июля 2008
16 июля в Американском Культурном Центре при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации состоялось торжественное вручение премии Grand Remi Award. Самую высокую награду 41-ого Международного фестиваля независимого кино в Хьюстоне (WorldFest Houston Film Festival) вручили Председателю Совета директоров «Star Media» Владу Ряшину за фильм «Внеземной».

Приз вручила Магдалена Сластушинская – исполнительный директор Американского Культурного Цента при Посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Также на церемонии было зачитано официальное письмо-поздравление от председателя кинофестиваля Тодда Хантера, направленное в адрес «Star Media». «Примите мои искренние поздравления с победой на 41-ом ежегодном кинофестивале WorldFest Houston Film Festival – написал в своем письме Тодд Хантер. – Ребята, Вы отлично справились со своей работой. Ваш фильм стал лучшим из более чем 1000 работ их 33 стран мира, участвовавших в конкурсе. Основным критерием отбора для жюри WorldFest Houston Film Festival является высокое качество сценария и кинотелепроизводства – интригующая история в захватывающем изложении («A Good Story, Well Told»). Это очень серьезное достижение - впервые Grand Remi Award вручается фильму из России».

«Это приятный сюрприз для нас, - говорит Влад Ряшин. - Изначально мы надеялись, что «Внеземной» получит Платиновую, Золотую, Серебряную или Бронзовую награду Remi, но решение жюри превзошло все наши ожидания. Впервые в истории со времен создания кинофестиваля (1961 года) российский проект завоевывает наивысшую награду - Grand Remi Award. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании этого проекта, и особенно продюсера Юрия Минзянова, режиссера Сергея Крутина и весь актерский состав. Для нас большая честь находиться в одном ряду с такими именами как братья Коэн, Джорж Лукас, Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Оливер Стоун и другими призерами Хьюстонского кинофестиваля разных лет. Права на премьерный показ «Внеземного» приобрел «Первый» канал и в скором времени зритель сможет увидеть его в телеэфире. Я уверен, фильм никого не оставит равнодушным».

Гостями события были представители Американского Культурного Центра при Посольстве США в Российской Федерации, а также представители СМИ.

Всего, в разные годы, платиновые, серебряные и золотые призы фестиваля получили несколько российских проектов, такие как «Блаженная» режиссера Сергея Струсовского, «Звезда» Николая Лебедева, «Красное небо. Черный снег» Валерия Огородникова, а также престижной награды Remi двадцать лет назад был удостоен режиссер Отар Иоселиани за фильм «И стал свет».

Информация от кинокомпании Star Media
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персоны
Отар ИоселианиСергей КрутинНиколай Лебедев (III)Юрий МинзяновВалерий ОгородниковВладислав РяшинСергей Струсовский
фильмы
БлаженнаяВнеземнойЗвездаИ стал светКрасное небо. Чёрный снег

фотографии >>
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
Новая победа России – фильм «Внеземной» получил Grand Remi Award. фотографии
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Официально фильм «Агония» датирован 1981 годом. На самом деле он был окончен 25 сентября 1974 года, но только спустя 7 месяцев, 18 апреля 1975 года, фильм был наконец принят Госкино СССР.
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