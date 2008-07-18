Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий»

анонс

13 февраля 2012 16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие 10 июля на живописнейшей открытой площадке детского лагеря «Комарово» в Форосе прошла церемония закрытия 16-го Международного детского кинофестиваля в Крыму.

18 февраля 2013 Открытие памятника Андрею Краско 4 июля 2007 года, в годовщину со дня смерти Андрея Краско, на его могиле в Комарово под Санкт-Петербургом был открыт памятник.

9 апреля 2006 Съемки "Неуловимых мстителей" Первые съемочные дни.. 6 мая в 9.00 утра начались съемки в декорации «хата Дарьи». Дарья (Н.Федосова) — это та самая хуторянка, у которой «бурнаши» угнали корову. Съемки продолжались до 17.