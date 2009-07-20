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«Сорок третий номер»: поехали

20 июля
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20 июля 2009
Режиссер Рауф Кубаев, известный зрителям по рейтинговым лентам «Белый танец», «Красная площадь», «Кармелита», «Псевдоним Албанец» и др., приступил к экранизации криминально-мистической, приключенческой истории «Сорок третий номер» по одноименному роману Дмитрия Герасимова.
В основе сюжета – две невероятные по трагизму судьбы – таинственной женщины по имени Веста и некоего Смертника, отправленного в середине 80-х годов минувшего века на затерянный остров за якобы таящимися там сокровищами.
С какого-то момента известную журналистку Киру Голоту начинают преследовать страшные, фантасмагорические события, которым она не может найти объяснения. В их городе, в кинотеатре рядом с домом Киры демонстрируется фильм со странным названием «Сорок третий номер…» Со слов очевидцев, героиня этого фильма якобы сходит с экрана и убивает реальных людей – зрителей, которые попали в кинотеатр. Главный редактор газеты, в которой работает Кира, предлагает ей провести журналистское расследование этих происшествий. Кира берётся за дело.
Она ещё не знает: чтобы докопаться до истины, нужно вернуться на 25 лет назад. Всё началось тогда, в восьмидесятых. И даже ещё раньше…
- Когда я прочитал роман, - рассказывает Рауф Кубаев, - я понял: это – мое! Буду снимать. Больше того: и сценарий напишу сам, никому не доверю. «Сорок третий номер» – философская притча в жанре мистического детектива, поэтому, кроме интересного, закрученного сюжета, в ней есть то, что очень близко мне, что не может не волновать любого из нас. По большому счету, наш фильм - о судьбе, о зыбкой, невидимой границе между жизнью и смертью, о том, как важно обрести самое главное в жизни – умение любить и прощать.
Остается добавить, что песни и музыку к фильму пишет Игорь Корнелюк, а в главных ролях заняты такие известные и любимые зрителями актеры, как Анна Снаткина, Анатолий Белый, Александр Бухаров, Алексей Гришин, Евдокия Германова, Виктор Вержбицкий, Владимир Стержаков, Вадим Андреев, Анатолий Лобоцкий, Наталья Громушкина, Михаил Дорожкин и другие.
Картина запущена в производство Продюсерским Центром «ГЕРАПЛАТ», и съемки, которые проходят в Москве и в Крыму, планируется закончить в конце сентября.
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Вадим АндреевАнатолий БелыйАлександр БухаровВиктор ВержбицкийДмитрий ГерасимовЕвдокия ГермановаАлексей ГришинНаталья ГромушкинаМихаил ДорожкинИгорь КорнелюкРауф КубаевАнатолий ЛобоцкийАнна СнаткинаВладимир Стержаков
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Сорок третий номер...

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«Сорок третий номер»: поехали фотографии
«Сорок третий номер»: поехали фотографии
«Сорок третий номер»: поехали фотографии
«Сорок третий номер»: поехали фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Робаровская Дана (Москва)   15.01.2010 - 22:32
Фильм обещает быть удачным. Романы Дмитрия Герасимова уникальны. Кстати фильм "Последняя репродукция" был снят по его же роману и там играл Алексей Гришин, который играет и в этом фильме. читать далее>>
№ 2
Galina (Nurnberg)   17.09.2009 - 20:05
Очень интересует КОГДА и КАК будет прокатываться этот .фильм. Не хочется пропусть. БУХАРОВ - супер! читать далее>>
№ 1
Людмила (Самара)   2.08.2009 - 00:22
С большим интересом прочла информацию о съемках нового фильма. Заинтересовал сюжет, порадовал актерский состав. Александр Бухаров и Вадим Андреев мои любимейшие актеры. Ребята, удачи вам! С нетерпением... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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