«Сорок третий номер»: поехали

анонс

C 19 декабря - на ТНТ ситком о настоящей провинциальной жизни.

«Любовь на районе»: премьера

1 апреля в Пскове начались съемки полнометражного художественного фильма «Скоро весна».

18 февраля 2013

«Тюльпан». Победа в Лондоне

52 кинофестиваль Times BFI London объявил своих победителей, среди которых лучшей картиной был признан «Тюльпан» Сергея Дворцевого.