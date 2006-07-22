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Во всем виноваты серебряные самураи!

22 июля
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22 июля 2006
В Петербурге начались съемки телефильма "Ораниенбаум. Серебряный самурай" по сценарию Леонида Юзефовича, режиссер Владимир Котт. Съемки проходят в Петербурге и музее-дворце Ораниенбаум до сентября 2006 года. Сценарист - Леонид Юзефович ("Гибель империи", "Казароза"), жанр - мистический детектив.
В фильме переплетаются интриги при дворе Петра III и загадочные убийства наших дней, случившиеся на территории музея-заповедника Ораниенбаум.
Главную роль историка-писателя Панина играет актер театра "Современник" Сергей Юшкевич, а актер театра им. Маяковского Даниил Спиваковский - роль Петра III Федоровича, императора всероссийского. Народный артист России Виктор Раков играет историка Рогачева, а актер театра имени В.Ф. Комиссаржевской Иван Краско - любознательного краеведа Бобошко. Нашу современницу, Ирину Даирову, играет одна из самых интересных актрис московской сцены Ирина Гринева, Екатерину II - Татьяна Полонская, актриса Театра комедии им. Акимова, искусствоведов Надю и Лизу - замечательные молодые актрисы Карина Разумовская и Татьяна Колганова.

Информация и фотографии - Кинокомпания Юнифорс
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Ораниенбаум. Серебряный самурай

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Во всем виноваты серебряные самураи! фотографии
Во всем виноваты серебряные самураи! фотографии
Во всем виноваты серебряные самураи! фотографии
Во всем виноваты серебряные самураи! фотографии
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