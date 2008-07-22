Закончил свою работу IV Севастопольский Международный кинофестиваль, который проходил с 18 по 22 июля в городе-герое Севастополе.
Нынешний фестиваль был посвящён 225-летию города Севастополя и 100-летию отечественного кинопроизводства. Ведь именно в Севастополе киноателье Ханжонкова снимало первый игровой полнометражный художественный фильм «Оборона Севастополя
».
Под чутким руководством художественного руководителя IV СМКФ режиссера-постановщика торжественной церемонии открытия, Романа Мархолиа — праздник кино получился ярким и запоминающимся.
После торжественного открытия, фестиваль начал свою работу.
За пять дней члены жюри посмотрели около 100 новых игровых фильмов российских и украинских кинематографистов, а также документальное и анимационное кино.
По традиции, которую не стали нарушать и в этот раз, судейство было отдано в руки Народного жюри, в состав которого вошли люди самых различных возрастов и профессий: врач, адвокат, студент, военный, библиотекарь и даже советник городской администрации. По мнению организаторов, именно Народное жюри способно объективно и непредвзято оценить кинематографические работы.
Украину на фестивале представляли ленты "Мужская интуиция
", режиссёра Оксаны Байрак
, "Иллюзия страха
" Саши Кириенко
, "Право на Надежду
", режиссёра Тараса Ткаченко
, компания «Стар Медиа», "Операция Че Гевара
" Ахтема Сейтаблаева
, короткометражные и документальные фильмы.
Фильм компании STAR MEDIA «Право на Надежду
» представлял директор картины Алексей Жембровский, режиссер—Тарас Ткаченко, исполнитель главной мужской роли, актер Дмитрий Суржиков.
В основе фильма «Право на Надежду
» снятого по сценарию Елены Поломяки, легла вполне житейская история: любовь зрелой женщины и молодого мужчины. Своей работой, создатели фильма попытались ответить на вопрос: может ли большая разница в возрасте стать помехой серьезным отношениям между мужчиной и женщиной?
Видимо, им это удалось, потому что после жарких споров Народного жюри, главному герою фильма, актеру Дмитрию Суржикову
присвоили приз в номинации «Лучшая мужская роль», вручив диплом фестиваля и керамическую амфору.
«Я впервые побывал на фестивале, - говорит Дмитрий Суржиков,
- и мне очень приятно, что жюри так высоко оценили мою работу. Я посмотрел много представленных фильмов, мне очень понравились новые работы Алексея Панина
, Валентина Гафта
, но когда я услыхал, что приз за лучшую мужскую роль достался мне, было ощущение, что меня окатили ведром холодной воды…
Как потом оказалось, некоторые члены Народного жюри, настолько прониклись сюжетом фильма «Право на Надежду
», что уже после вручения приза подходили к Дмитрию с вопросом: «А как бы вы лично поступили на месте своего героя?» И еще долго спорили о чем-то друг с другом.
«Телевизионный фильм «Право на Надежду
» - двойной дебют – рассказывает Алексей Гончаренко, продюсер фильма, директор «STAR MEDIA ENTERTAINMENT»
. - Для режиссера Тараса Ткаченко
- это первый полнометражный телевизионный фильм и первая главная роль для Дмитрия Суржикова
, ведущего актера Киевского академического театра Драмы и комедии на Левом берегу Днепра. На главную мужскую роль пробовались несколько актеров, в том числе и известных российских, но Дмитрий был настолько хорош, что мы решили рискнуть и отдали эту роль ему. Как видим, не ошиблись…»
Компания Стар Медиа презентовала на фестивале еще одну свою работу – ролик нового телевизионного фильма «Папа на прокат
» в главных ролях Сергей Гармаш
и Алена Бабенко
. Этот проект представлял режиссер Артем Литвиненко
.
Закрытие фестиваля тоже состоялось в Херсонесе. В любимом севастопольцами Итальянском дворике. Здесь же Народное жюри вынесло свой вердикт, назвав победителей IV Севастопольского Международного кинофестиваля.
Призы IV Севастопольского Международного кинофестиваля вручены:
Призы Народного жюри
«Народное признание» - главный приз
"Нирвана
" Игорь Волошин
, Россия 2008 г.
Лучшая женская роль
Дарья Мороз
, «Живи и помни
» режиссер Александр Прошкин
, Россия 2008
Лучшая мужская роль
Дмитрий Суржиков
, «Право на Надежду
» режиссер Тарас Ткаченко
, Украина 2008
Приз «Гори, гори, моя звезда…»
Ада Роговцева
народная артистка СССР
Приз партии «Единый центр»
«Прикольная сказка», Роман Ширман, Украина 2008
Памятный знак Севастопольского морского собрания «90 лет всерусского исхода»
- «Анастасия», Виктор Лисакович, Россия 2008
Приз Севастопольской городской государственной администрации
«Однажды в провинции
», Катя Шагалова
, Россия 2008г.
Призы Центра «Русичи» «За верность православной традиции»
«Небоземля
», Сергей Карандашов
, Россия 2008 г.
«Сердце Севастополя»
Игорь Красовский, Россия 2008 г.
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