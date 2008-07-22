Закончил свою работу IV Севастопольский Международный кинофестиваль

ревью

Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС

Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

Появился второй ролик к продолжению фильма о секретной британской службе.

Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо»

Интервью

Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов