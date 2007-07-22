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Умер создатель «Пластилиновой вороны» и братьев Колобков

22 июля
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22 июля 2007
В ночь с субботы на воскресенье на 57-м году жизни скоропостижно скончался известный российский мультипликатор Александр Татарский. Об этом сообщают представители анимационной студии «Пилот», которую возглавлял Татарский.

Имя Александра Татарского, который является автором более 20-ти мультфильмов, хорошо знакомо любителям анимации не только в России, но и за рубежом. Все знают его «Пластилиновую ворону», «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут Колобки», «Крылья, ноги и хвосты» и другие мультфильмы.

Прощание с известнейшим российским мультипликатором, по предварительным данным, пройдет в среду. В этот же день состоятся похороны мультипликатора, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на представителей студии «Пилот».

Александр Татарский родился 11 декабря 1950 года в Киеве. Закончил Киевский институт театра и кино. Анимацией начал заниматься в 1969 году. В 1988 году основал и возглавил анимационную студию «Пилот». Кроме мультфильмов, Татарский снимал также рекламные ролики и музыкальные клипы. Он же создал знаменитую пластилиновую заставку передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Среди наиболее известных персонажей, созданных Татарским, – братья Колобки, впоследствии переименованные в братьев Пилотов, которые были не только героями нескольких мультфильмов, но и первыми на отечественном телевидении виртуальными ведущими, отмечает «Лента.ру».
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№ 1
Алексей ака Shauritto (Москва)   26.07.2007 - 00:43
Ёлки-палки! Абсолютно случайно узнал об этом на Вашем сайте... А ведь в новостях ни слова о смерти Гениального Мультипликатора. Поистине большая потеря для отчественной анимации. Пусть земля тебе будет... читать далее>>
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