Умер создатель «Пластилиновой вороны» и братьев Колобков

В ночь с субботы на воскресенье на 57-м году жизни скоропостижно скончался известный российский мультипликатор Александр Татарский. Об этом сообщают представители анимационной студии «Пилот», которую возглавлял Татарский.



Имя Александра Татарского, который является автором более 20-ти мультфильмов, хорошо знакомо любителям анимации не только в России, но и за рубежом. Все знают его «Пластилиновую ворону», «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут Колобки», «Крылья, ноги и хвосты» и другие мультфильмы.



Прощание с известнейшим российским мультипликатором, по предварительным данным, пройдет в среду. В этот же день состоятся похороны мультипликатора, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на представителей студии «Пилот».



Александр Татарский родился 11 декабря 1950 года в Киеве. Закончил Киевский институт театра и кино. Анимацией начал заниматься в 1969 году. В 1988 году основал и возглавил анимационную студию «Пилот». Кроме мультфильмов, Татарский снимал также рекламные ролики и музыкальные клипы. Он же создал знаменитую пластилиновую заставку передачи «Спокойной ночи, малыши!».



Среди наиболее известных персонажей, созданных Татарским, – братья Колобки, впоследствии переименованные в братьев Пилотов, которые были не только героями нескольких мультфильмов, но и первыми на отечественном телевидении виртуальными ведущими, отмечает «Лента.ру».