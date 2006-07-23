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Закрытие VIII Шукшинского кинофестиваля.

23 июля
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23 июля 2006
23 июля 2006 года на Алтае завершились Всероссийские Шукшинские Дни. Подведены итоги VIII Шукшинского кинофестиваля, который проходил в Барнауле и Бийске. Победителем стала картина петербугского режиссера Андрея Кравчука "Итальянец", обошедшая пять новых отечественных кинофильмов:
«Мне не больно» Алексея Балабанова, «Перегон» Алексея Рогожкина, ««Фартовый» Владимира Янакина, «Последний забой» Сергея Боброва и «Птицы небесные» Татьяны Фирсовой.
В 2006 году впервые за всю историю Шукшинского кинофестиваля работы оценивало жюри под председательством известного режиссера-документалиста из Новосибирска Юрия Шиллера.
На открытии кинофестиваля была представлена внеконкурсная картина Игоря Масленникова «Русские деньги» по пьесе А.Н.Островского «Волки и овцы».
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