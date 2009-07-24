«Джонни Д.» вышел в прокат

анонс

20 ноября 2006

Электротеатр "Пегас" - "дедушка" росскийского кинопроката

В Москве открылся "Электро-театр", построенный на средства Александра Ханжонкова (Дом Ханжонкова) - один из первых московских кинотеатров. С конца 30-х годов, сменив три имени ("Пегас", "Горн", "Межрабпом"), Дом Ханжонкова получил название "Москва", став не только излюбленным кинотеатром москвичей, но и своеобразной витриной столичного проката.