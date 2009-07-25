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«Соломон Кейн» на фестивале Comic-con

25 июля
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25 июля 2009
25 июля в рамках фестиваля Comic-con в Сан-Диего состоялась презентация фильма режиссера Майкла Дж. Бассета «Соломон Кейн».
«Соломон Кейн» на фестивале Comic-con
Новая картина снята по мотивам одноименной приключенческой саги Роберта Говарда («Конан-варвар», «Рыжая Соня», «Кулл-завоеватель»), и в ней рассказывается о Соломоне Кейне — английскиом авантюристе, великолепно владеющем шпагой. Куда бы ни забрасывала его судьба — всегда и везде он бросает вызов злу и несправедливости...
Главную роль исполняет Джеймс Пьюрфой, а компанию ему составили такие актеры, как Рейчел Херд-Вуд, Джейсон Флеминг, Макс Фон Сюдов, Пит Постлетуэйт, Маккензи Крук, Элис Крайг и другие.

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