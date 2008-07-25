Головин и Шаракоис - на открытии выставки детской фотографии

анонс

Дорогие Россияне! Здравствуйте. Нас зовут Глюкля и Цапля. Родина наших фильмов – перформанс.

«Мы и наши близкие». Ретроспектива фильмов Глюкли и Цапли в «Родине»

18 марта 2012

«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы...

Премьера фильма «Блаженная»: ни супергерой, ни вундеркинд, ни новые технологии не могут изменить этот мир к лучшему, а только Любовь.