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Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома

27 июля
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27 июля 2007
Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома с рабочим названием «Дом кувырком».
Основная сюжетная линия – жизнь семьи Тихомировых. Главный герой – Андрей Тихомиров (Алексей Мясников) – остался отцом-одиночкой троих маленьких дочерей. Поначалу воспитывать детей и заниматься хозяйством Андрею помогала его мама, Клара Семеновна (Раиса Рязанова), но затем он решил справиться со всем сам как настоящий взрослый и самостоятельный мужчина. И мама уехала.
Очень скоро Андрей понял, что ему тяжело быть самостоятельным: он перестал справляться, ведь нужно было успевать много работать, а воспитание детей отнимало уйму времени и сил. Поэтому он вызвал на помощь друзей, Диму (Юрий Квятковский) и Жору (Михаил Полицеймако). Теперь троим мужчинам нужно остепениться, взвалить на себя ответственность за троих маленьких девочек и самим, наконец-то, повзрослеть.
По словам режиссера проекта Алексея Кирющенко, за плечами которого такие успешные проекты СТС, как «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?», новый проект отличается от большинства ситкомов: «Здесь нет героя и героини, за которыми следит зритель и которые в 100 или 150 серии должны пожениться. Тут ситуация другая – три героя, три таких папы-воспитателя, которые живут под одной крышей с тремя детьми. И мы видим, как с течением времени они, наступая на голову своим желаниям, чаяниям, профессии, все больше и глубже погружаются в мир этих детей».
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Юрий Квятковский (II)Алексей МясниковМихаил ПолицеймакоРаиса Рязанова
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Дом кувырком

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Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома фотографии
Телеканал СТС и Продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали съемки нового ситкома фотографии
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№ 1
марина кипятина (санкт-петербург)   12.12.2007 - 12:13
а по какому каналу крутят этот сериал? читать далее>>
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