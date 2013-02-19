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"Строгий юноша": формализм и неясность концепции

28 июля
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28 июля 1936
Писатель-прозаик и драматург Юрий Олеша предложил режиссеру Абраму Роому оригинальный сценарий, знаменательно названный им "пьесой для кинематографа" и напечатанный в журнале "Новый мир" в 1934 году.
Сценарий режиссеру понравился, и коллектив талантливых энтузиастов: актеров О. Жизневой, М. Штрауха, Д. Дорлиака, оператора Ю. Екельчика, художников В. Каплуновского и Э. Криммера, композитора Г. Попова приступил к работе.
Картина ставилась на Киевской студии и должна была по плану выйти на экраны в середине 1935 года. Фабула пьесы Олеши заключалась в попытке рассмотрения проблем моральных взаимоотношений в будущем бесклассовом обществе.
Продолжая тему советской семьи и любви, начатую еще в "Третьей Мещанской", фильм рисовал некий новый любовный треугольник: пожилой знаменитый хирург из "привилегированных" — его молодая жена — комсомолец-спортсмен, у которого с этой красавицей "из высшего света" завязывается платонический роман-дружба. Действие развертывалось на фоне роскошной приморской дачи профессора, молодежных клубов и скромных городских квартир, было много оригинальных новаторских решений.
Съемки шли к завершению, но вдруг разразилась гроза - в газете "Кино" от 28 июля 1936 года, в которой вторая страница под девизом "Создать серию фильмов по истории партии" выносила на обсуждение читателей схему сценария "Выборгская сторона", подвал на той же второй странице был отведен "Постановлению треста "Украинфильм" о запрещении фильма "Строгий юноша". Основание: формализм, отрыв от действительности, неясность концепции.
Эта публикация, подобно шлагбауму, опустилась на пути фильма.
По материалам Энциклопедии отечественного кино

Из книги воспоминаний Юрия Елагина «Укрощение искусств» (публикация журнала Story):
"Может быть, в жестоком крахе, который потерпел этот фильм, а вместе с ним и автор сценария, было «виновато» не только содержание, сомнительное с точки зрения идеологии, но и замечательная внешность его героя, которая помогала особенно выразительно донести до зрителя основную идею фильма. Внешность Димы Дорлиака не имела ничего обшего с внешностью нового советского человека - рабочего-стахановца, инженера, командира Красной армии. А идея фильма заключалась в том, что, по мысли Олеши, в новом социалистическом обществе должен был быть создан тип совершенного социалистического человека - идеального не только по своим внутренним идейным качествам безукоризненного большевика, но и внешне представляющего собою гармоническое совершенство, то есть некое подобие древнегреческих юношей - дискоболов и атлетов. И эта идея показалась политконтролю настолько вопиюще противоречащей основным идеологическим положениям большевизма, что фильм был провозглашен «антисоветским по духу, проникнутым фашистской идеологией», автор сценария - талантливый Юрий Олеша - был подвергнут литературному остракизму, а режиссеру Роому вынесли строгое порицание с запрещением впредь самостоятельно ставить фильмы"
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Дмитрий ДорлиакОльга ЖизневаАбрам Роом
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