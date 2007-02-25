Запрет «Комиссара»

Приказ председателя Комитета по кинематографии А. В. Романова о дипломной работе выпускника ВРК А.Я.Аскольдова (от 28.07.1968):Фильм «Комиссар», содержащий серьезные идейные и художественные ошибки, на экраны не выпускать, разрешение на его переработку отменить. [...]

Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького (т. Бритиков Г. И.) все материалы по фильму «Комиссар» (негатив, позитив, фонограммы, срезки негатива и позитива и др.) передать на хранение в Госфильмофонд.



Из интервью Александра Аскольдова журналу «Персона» (2003 год):

Я никогда не жаловался на свои беды[...]. Исключительно для точности: после «Комиссара» меня уволили со студии, вынесли приговор - профессионально непригоден; были суды, на которых обвиняли в растрате государственных средств в особо крупных размерах на вредный фильм, исключили из партии, изгнали из Москвы.

Картину «Комиссар» резали, жгли. Вышел приказ об ее уничтожении. Мне позвонили и сказали, что во дворе киностудии имени Горького жгут мои ленты. Фильм мог просто исчезнуть.[...]

Как говорил незабвенный Евгений Шварц, порядочный человек - это тот, кто делает подлость без особенного удовольствия. Мне повезло, в жизни встретилось много порядочных людей. Один из них, помощник Суслова, Гаврилов.

Когда начали жечь картину, я ему позвонил. Говорю: «Жгут картину!», Гаврилов: «Не может быть! Пишите Михаилу Андреевичу и звоните завтра утром». Звоню, говорит: «Приходите через час». Я пришел, он выносит мне резолюцию Суслова: «Товарищу Романову прекратить безобразие». Эта резолюция остановила уничтожение картины, но на долгие годы та была просто отправлена под арест.

Записал Андрей Сотников

Опубликовано в журнале «Персона» № 4-5, 2003 год.