Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума

анонс

Журнал "Советский экран", № 10, май 1975 года: Свыше 30 тысяч наших читателей заполнили и прислали в редакцию конкурсную анкету о кинофильмах 1974 года. Подсчеты итогов конкурса проведены вычислительным цетром ЦСУ СССР.

Старейшая российская киностудия «Ленфильм» была создана в Петрограде решением Наркомпроса 30 апреля 1918 года.

С чего начинался «Ленфильм»

23 июня 2006

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.