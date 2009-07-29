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Благотворительный фонд «Люби Отечество». Презентация

29 июля
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29 июля 2009
29 июля в Белом зале Центрального Дома журналиста состоялась презентация Благотворительного фонда «Люби Отечество».
Проект представили Президент Фонда «Люби Отечество» Дмитрий Шишканов, Заслуженный художник России Вилен Каракашев, Продюсер марафона «Отечестволюбец» Иван Банников и Директор фестиваля «Небо Святого Сергия» Юрий Вронец.
Основные цели фонда:
• Реализация благотворительного марафона «Отечестволюбец»:
• строительство мемориалов в городах Российской Федерации, с которыми связано имя Преподобного Сергия Радонежского. Акции направлены на историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
• Закладка мемориального комплекса «Пояс Богородицы» в Калужской области (идут согласования с губернатором Калужской области Артамоновым Анатолием Дмитриевичем).
• 7 ноября в городе Боровск «Этномир» Калужской области пройдут акции в поддержку проекта «Пояс Богородицы»:
o международный турнир по нардам;
o Российский турнир по фехтованию среди подростков (от 10 до 15 лет), на приз губернатора Калужской области.
• Закладка основного мемориального комплекса «Отечестволюбец» близ поселка Радонеж Сергиево посадского района.
• Проведение благотворительной акции в городе Севастополь (октябрь 2009 года) «Святоотечество – Россия – Украина».
• Все проекты будут проводиться с участием фестиваля воздушных шаров «Небо Святого Сергия», кинофестиваля «Радонеж», правозащитного кинофестиваля «Сталкер», получившего благословление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси – Алексия II в ноябре 2008 года перед самой кончиной.
Святейший Патриарх Алексий II: «Начиная с первых веков жизни Церкви христиане собственной кровью свидетельствовали Истину, утверждая принцип свободы веры, которую никому не должно попирать. Преемниками их духовного подвига стали Новомученники и Исповедники Русской церкви…».
• Голосом марафона признан певец из города Дмитров Сергей Ченский, который будет награжден знаком памяти Михаила Танича в рамках одной из акций марафона в городе Дмитров (сентябрь – октябрь 2009 года).
• Любовь к Отечеству, к Православию, к национальным ценностям и русской культуре.
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