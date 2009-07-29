Благотворительный фонд «Люби Отечество». Презентация

анонс

15 апреля 2007 Идейная концепция ошибочная, порочная, носит антинародный характер... В декабре 1966 года состоялась премьера картины в Белом зале Союза кинематографистов. «Рублев» произвел ошеломляющее впечатление. Такой широкой панорамы древнерусской жизни на наших экранах никогда не было.

19 февраля 2013 Премьера «Монстров против пришельцев»: первое вторжение 12 марта в Северной Столице состоялся первый полноценный показ фильма «Монстры против пришельцев».

13 марта 1970 "Подсолнухи" и КГБ В Риме 13 марта 1970 года состоялась скандальная премьера советско-итальянского фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.