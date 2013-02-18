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"Страсти по Андрею". Так "резали" кино...

29 июля
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29 июля 1966
29 июля 1966 г. фильм, имевший первоначальное название «Страсти по Андрею», был принят дирекцией «Мосфильма», что засвидетельствовано соответствующим актом. Однако на этом документе имелась уточняющая пометка директора «Мосфильма» Н.Сизова:«с монтажными поправками». В утвержденный актом фильм вносятся 23 поправки, в результате чего фильм сокращается на 390 м, но председатель Комитета по кинематографии СССР А. Романов требует новых поправок и даже изменения названия картины. Однако, несмотря на произведенные поправки, фильм вновь не приобретает статус законченного и пригодного к прокату произведения. После очередной серии поправок (новое сокращение на 150 м, практически полная перезапись звука) в январе 1969 г. фильм под названием «Андрей Рублев» утверждается новым актом приемки «Мосфильма», и в том же году эта версия попадает во внеконкурсную программу Каннского фестиваля, хотя во всесоюзном прокате картина появляется только в 1971 г.
Что в таком случае считать оригиналом художественного текста фильма Тарковского? По-видимому, надо остановиться на том, что существует две документально оформленные версии и, соответственно, два оригинала - фильма «Страсти по Андрею», датированного 1966 г., и фильма «Андрей Рублев», окончательно утвержденного в 1969 г.
И большой удачей следует признать то, что обе версии оказались в Госфильмофонде.

В.С.Малышев «Госфильмофонд: Земляничная поляна»
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