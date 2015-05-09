Первая кинороль Бориса Андреева

В июле 1939 года на экраны СССР вышел фильм Ивана Пырьева "Трактористы". Лента имела оглушительный успех у зрителей. Песни
из фильма тут же стали народными, вся страна запела песню о трех веселых друзьях-танкистах, а множество молодых парней уезжали из городов в деревни работать на тракторах, чтобы потом служить танкистами.
В "Трактористах" сошлась вместе знаменитая троица советского кино , "три богатыря", как их называли в шутку: Николай Крючков, Пётр Алейников и Борис Андреев, для которого роль в этом фильме стала дебютом в кино.
Из воспоминаний Ивана Пырьева:
"Однажды мне показали для отбора на эпизодические роли трактористов группу молодых парней. Среди них ростом, фигурой и широким лицом с несколько раскосыми глазами выделялся один – в белой «капитанке», матросской тельняшке и небрежно накинутом на плечи пиджаке.
Это был Борис Андреев – ученик Саратовской театральной школы. Он приехал в Москву с театром на летние гастроли, но не в качестве актера, а как рабочий для разгрузки и погрузки декораций. Я тут же объявил ему, что буду пробовать его на одну из главных ролей в новой картине. Выйдя из комнаты, Андреев от волнения одним залпом выпил полный графин воды и громко заявил: "Ерунда все это! Не пойду я к вам. Не справлюсь!"
Однако на другой день он вовремя пришел на репетицию. Прошли пробные съемки, и на роль Назара Думы, тракториста, поднимающего одной рукой за колесо трактор «ХТЗ», был взят никому не известный саратовский парень, беспризорник, грузчик, слесарь, сейчас известный всем как народный артист СССР Борис Федорович Андреев".
Увы, фильм Пырьева "Трактористы" известен нам в сильно урезанном виде. Сам режиссёр писал, что не мог без боли смотреть эту картину. Из неё исчезли отличные актёрские сцены Бориса Андреева и Петра Алейникова, а также кадры, ещё более ярко создающие атмосферу грозовых предвоенных лет. Этих кадров мы так никогда и не увидим...
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