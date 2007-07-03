В Артеке стартовал Международный детский кинофестиваль

С 3 по 12 июля 2007 года в международном детском лагере «Артек» прошел юбилейный XV детский кинофестиваль. За это время три тысячи детей посмотрели 8 конкурсных картин и выбрали из них лучшие в категориях "Самый-самый", "Самый добрый", "Самый мудрый" и "Самый захватывающий". Свои работы на суд "сурового" жюри представили кинематографисты России, Германии, Дании и Украины. Российских картин - четыре: "Новая старая сказка" Натальи Калашниковой, "Настоящий Дед Мороз
" Натальи Макаровой и Виталия Воробьева, "11 писем к Богу" Акима Салбиева и "Потапов, к доске!
".
Также в конкурсе приняли участие "Аврора
" Оксаны Байрак, немецкий "Мальчик-оборотень и волшебный автобус" (Griezelbus, De) от режиссера Питера Кюйперса, датский "Факир" (Fakiren fra Bilbao) Петера Флинта и украинский детский юмористический журнал "Ежик" авторства Евгения Шишкина.
Вне конкурса детям показали "Дорогу к чуду" Ирины Раенко-Ильиной, "Внук Гагарина
", "Сквад" Эдуарда Семенова, новый мультфильм Люка Бессона "Артур и минипуты" (Arthur et les Minimoys), а также — классику советского и русского кино, например, "Человек с бульвара Капуцинов
", "Белое солнце пустыни
", "Асса
", "Завтра была война
" и даже кинокартину "Брат
".
В дни проведения фестиваля дети поучаствовали в более чем сотне мастер-классов, которые проводили звезды отечественного кино - Василий Лановой
, Олег Табаков
, Станислав Говорухин
и Светлана Светличная
, и современные звезды киноэкрана: Виктор Сухоруков
, Евгений Миронов
.
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