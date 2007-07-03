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В Артеке стартовал Международный детский кинофестиваль

3 июля
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3 июля 2007
С 3 по 12 июля 2007 года в международном детском лагере «Артек» прошел юбилейный XV детский кинофестиваль. За это время три тысячи детей посмотрели 8 конкурсных картин и выбрали из них лучшие в категориях "Самый-самый", "Самый добрый", "Самый мудрый" и "Самый захватывающий". Свои работы на суд "сурового" жюри представили кинематографисты России, Германии, Дании и Украины. Российских картин - четыре: "Новая старая сказка" Натальи Калашниковой, "Настоящий Дед Мороз" Натальи Макаровой и Виталия Воробьева, "11 писем к Богу" Акима Салбиева и "Потапов, к доске!".
Также в конкурсе приняли участие "Аврора" Оксаны Байрак, немецкий "Мальчик-оборотень и волшебный автобус" (Griezelbus, De) от режиссера Питера Кюйперса, датский "Факир" (Fakiren fra Bilbao) Петера Флинта и украинский детский юмористический журнал "Ежик" авторства Евгения Шишкина.
Вне конкурса детям показали "Дорогу к чуду" Ирины Раенко-Ильиной, "Внук Гагарина", "Сквад" Эдуарда Семенова, новый мультфильм Люка Бессона "Артур и минипуты" (Arthur et les Minimoys), а также — классику советского и русского кино, например, "Человек с бульвара Капуцинов", "Белое солнце пустыни", "Асса", "Завтра была война" и даже кинокартину "Брат".
В дни проведения фестиваля дети поучаствовали в более чем сотне мастер-классов, которые проводили звезды отечественного кино - Василий Лановой, Олег Табаков, Станислав Говорухин и Светлана Светличная, и современные звезды киноэкрана: Виктор Сухоруков, Евгений Миронов.
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персоны
Станислав ГоворухинВасилий ЛановойЕвгений МироновСветлана СветличнаяВиктор СухоруковОлег Табаков
фильмы
Аврора, или Что снится спящей красавицеАссаБелое солнце пустыниБратВнук космонавтаЗавтра была войнаНастоящий Дед МорозНовая старая сказкаПотапов, к доске!Человек с бульвара Капуцинов

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