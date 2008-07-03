Кино - детям

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ пройдет в Крыму с 4 по 10 июля.
Организатор фестиваля - Фонд пропаганды детского киноискусства "Киногром" (Москва, Россия).
Фестиваль проводится при поддержке мэрии г. Москвы, правительства Крыма, мэрии г.Ялты, Гурзуфского поселкового совета.
Президенты XVI Международного детского кинофестиваля - народный артист СССР Василий Лановой и народный артист Украины, режиссер Олег Фиалко.
Впервые детский кинофестиваль расширяет свою географию, его мероприятия будут проходить в Ялте, Гурзуфе, Форосе и Севастополе. Стать его участниками в этом году смогут юные ялтинцы, их родители, гости курорта, дети, отдыхающие в июльскую смену в лагерях Большой Ялты (лагерь "Жемчужный берег" (п. Гурзуф); лагерь им. В.Комарова (п.Форос), лагерь "Смена" (г.Ялта). Именно ребята детских лагерей войдут в состав Большого (около 1200 детей) и Малого детского жюри, определят лучшие фильмы из представленных в этом году на конкурс, а также назовут победителей в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса".
В конкурсной фестивальной программе 7 новых детских картин из четырех стран (Германия, Россия, Беларусь, Украина): "Кука"
, Россия, 2007г., режиссер Ярослав Чеважевский; "Мы из будущего"
, Россия, 2008г., режиссер Андрей Малюков; "Родина или смерть", Россия-Беларусь, 2007г., режиссер Алла Криницына; "Руди - гончий поросенок", Германия, 2007г., режиссер Питер Тимм; "Сезон открытий", Россия, 2008г., режиссер Вячеслав Афонин; "Чаклун и румба", Беларусь, 2007 г., автор сценария и режиссер Андрей Голубев; "Че Гевара»", Украина, 2008 г. Эти захватывающие, увлекательные и трогательные детские киноистории ребятам представят их создатели - исполнительница главной роли Настя Добрынина (фильм "КУКА"), актеры Данила Козловский, Дмитрий Волкострелов (фильм "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"), режиссер Вячеслав Афонин (фильм "СЕЗОН ОТКРЫТИЙ"), юный актер Михаил Процько (фильм «ЧЕ ГЕВАРА»), юный актер Игорь Васильев («ЧАКЛУН И РУМБА») и др.
Программа ретро-кинотеатра в этом году посвящается 80-летию актера Георгия Вицина. Дети увидят музыкальный кинофильм "Старая, старая сказка" (режиссер Надежда Кошеверова, 1968г.) по сказкам Ганса-Христиана Андерсена, где снимался Г.Вицин, и которой в этом году исполняется 40 лет. А к 100-летию российского кинопроизводства юные кинозрители смогут также посмотреть уникальную картину "Стрекоза и муравей" по мотивам басни И.Крылова. Это первый объемный мультфильм в истории кино, создан 95 лет назад режиссером Владиславом Старевичем в киноателье "А.Ханжонков и Ко".
В фестивальных кинопоказах документальные фильмы об анимации. В их числе - "Фабрика чудес". Фильм 6. "Композитор" (Россия, 2007г., режиссер Алексей Вахрушев). Фильм "Композитор" - одна из серий документального сериала "Фабрика чудес", посвященного профессиям в анимации, в котором известные композиторы Геннадий Гладков, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский, Евгений Ботяров и Александр Гусев рассказывают, как рождаются музыкальные темы и образы для анимационных картин.
В документальном фильме "День рождения мультфильма" зрители увидят, как рождаются современные мультики на одной из московских киностудий, где в эти дни идут съемки полнометражного мультфильма "День рождения Алисы" по Киру Булычеву.
На детский кинофестиваль приезжают именитые звезды и мэтры кинематографа, а также молодые талантливые артисты и создатели кино - Наталья Гвоздикова, Марина Голуб, Алексей Кузнецов, Аркадий Кушлянский, Станислав Говорухин, Исаак Магитон, Георгий Натансон, Всеволод Шиловский, Ивар Калныньш, Александр Песков, Александр Половцев, Михаил Зильберман, Лев Дуров, Юрий Мосейчук, Елена Захарова
, Нонна Гришаева, Александр Нестеров, Юрий Чернов, Евгений Жариков, Алексей Панин, Сергей Прохоров, Максим Коновалов, Денис Матросов, Алексей Булдаков, Сергей Баталов, Светлана Светличная, Наталья Бондарчук, Мария Бурляева, Михаил Дорожкин
, Анатолий Журавлев, Дмитрий Мартынов.
План проведения XVI МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕТСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
4 июля
Открытие
Киноконцертный зал «Юбилейный», Ялта
Начало в 19.00
5 июля
«Веселый волейбол» между командами звезд и ребятами в Международном детском лагере «Жемчужный берег», Гурзуф
Начало в 17.00
6 июля
Празднуем двойной юбилей: 80 лет Исааку Магитону и 70 лет Всеволоду Шиловскому. Актерский капустник
Дворец культуры санатория Министерства обороны, Гурзуф
Начало в 19.00
7 июля
Праздник Нептуна
Закрытый пляж в Международном детском лагере «Жемчужный берег», Гурзуф
Начало в 16.30
8 июля
Пиратский ужин
Открытая площадка на горе, Гурзуф
Начало в 20.00
9 июля
Выезд российской делегации Представителей Правительства Москвы в Севастополь
Целый день
10 июля
Церемония награждения победителей, Закрытие
Международный детский лагерь «Комарово», Форос
Начало в 19.00
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