«Затащи меня в ад» - скоро в прокате!

анонс

15 марта 2015 «Кино без границ» - на Кинорынке Компания «Кино без границ» представила проекты 2011 года на Российском Международном Кинорынке.

24 апреля 1928 Записки о путешествии в СССР Первый вечер в Ленинграде мы посвятили кино. Вместе с Панаити Истрати и Франсисом Журдэн, я смотрел видеофильму, составленную исключительно из кусков старой и современной хроники.

18 февраля 2013 "Октябрь": Юбилей российского кино 21 ноября в кинотеатре "Октябрь" прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию российского кинопроизводства.