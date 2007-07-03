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Завершение съемок фильма «Поцелуи падших ангелов»

3 июля
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3 июля 2007
Завершился съемочный период фильма «Поцелуи падших ангелов».
Кинокомпания «Константа Фильм» представляет свой первый полнометражный проект по одноименной повести Константина Филимонова. Авторами сценария криминальной драмы стали Константин Филимонов и братья Свешниковы, а режиссером – Александр Аравин («Каменская-4», «Московские окна»).
Роман (Евгений Сидихин) – влиятельный бизнесмен из промышленного города. Отчасти его бизнес связан с криминалом. У Романа спокойная семейная жизнь, он любящий отец, и готов на все ради своих детей, однако отношения с женой Мариной (Любовь Толкалина) давно остыли, и превратились в дружбу.
Во время деловой поездки в Москву, Роман влюбляется в молодую художницу Алену (Юлия Галкина). С Аленой Роман вновь вспоминает, что такое любовь и искренние чувства. Семейная жизнь Романа и Марины дает трещину. В бизнесе у Романа тоже возникают проблемы – кто-то «копается» в его банковских счетах, следуют предательства от партнеров. Роман узнает о том, что его собираются «устранить».
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Александр АравинГрегори-Саид БаговЮлия ГалкинаМихаил ЖигаловКонстантин МиловановЮрий НазаровАлексей ОгурцовЕвгений СидихинЛюбовь Толкалина
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Каменская-4Московские окнаПоцелуи падших ангелов

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Завершение съемок фильма «Поцелуи падших ангелов» фотографии
Завершение съемок фильма «Поцелуи падших ангелов» фотографии
Юлия Галкина
Константин Милованов
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№ 1
Константин ФИЛИМОНОВ (Москва)   15.10.2009 - 13:22
ПРИЗЫ и НАГРАДЫ фильма "ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ" - Приз зрительских симпатий (Гонконг 2007); - Приз за лучшую мужскую роль второго плана (Константин Милованов) (Шанхай 2008); - Главный приз WORLD... читать далее>>
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