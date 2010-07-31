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Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1»

31 июля
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31 июля 2010
Оргкомитет международного кинофестиваля современного кино «2 in 1» и компания Cinemotion_lab собрали поклонников авторского кинематографа 31 июля в парке «Коломенское» на собственной площадке, развернутой в рамках ежегодного Пикника «Афиши».
Гости площадки «Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1» смогли не только пообщаться в неформальной обстановке с мастерами отечественного кино и просто единомышленниками, но и принять участие в творческих конкурсах и зажигательных лотереях. Так, участникам предлагалось ответить на вопросы викторины или придумать яркий слоган для фестиваля «2 в 1». Победители получали приглашения на фестиваль «2 in 1» и сертификаты на бесплатное обучение в школе сценарного и писательского мастерства Cinemotion_lab.
Но «гвоздем» программы, безусловно, стало приглашение всем желающим снять кино самостоятельно – от создания сценария будущего фильма и прохождения кастинга до его съемок. Участникам съемки была задана тема, в рамках которой нужно было придумать сценарий для трехминутного фильма. Из большого количества оригинальных сюжетов компетентное жюри, состоящее из представителей сценарного агентства Cinemotion и Кинофестиваля «2 in 1», выбрало лучшие истории, которые авторы тут же воплощали в жизнь с помощью профессиональных мастеров. Одновременно на площадке проводился кастинг, прошедшие его новоиспеченные актеры репетировали сцены, и, наконец, наступал момент для команды «Мотор!».
В съемочном процессе приняли участие настоящие гуру российской киноиндустрии - известные режиссеры, сценаристы, кинопродюсеры, актеры. Площадку посетили: актриса Алиса Хазанова, кинокритик Алексей Медведев, продюсер Елена Яцура, сценарист Александр Талал и многие другие. Команду «Мотор!» давали режиссеры Павел Бардин и Олег Галин, а монтаж сделала Вероника Чибисова (режиссёр монтажа телевизионных проектов «Ликвидация» и «Глухарь»). Организаторы мероприятия раскрыли желающим некоторые профессиональные секреты, провели небольшие мастер-классы, дали компетентные советы, ну и, конечно, поделились своим видением грядущего кинофестиваля.

Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1»
Школа Cinemotion_lab была открыта на базе первого в России сценарного агентства «CINEMOTION SA». Шанс стать сценаристом и писателем есть у каждого — это профессия, которой можно овладеть. За годы работы с авторами, специалисты школы создали и отточили метод, который позволяет освоить мастерство быстрее и проще, чем об этом пишут в учебниках.

Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1»
Организатором фестиваля «2 in 1» стала компания «Интерфест», которая ранее на протяжении трех лет проводила фестиваль «Завтра/2morrow». В разное время гостями и членами жюри кинофорума становились Йос Стеллинг, Абель Феррара, Мишель Уэльбек, Леос Каракс, Рутгер Хауэр, Антон Корбайн и многие другие.

SKC
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Павел БардинЛео КараксАнтон КорбайнЙос СтеллингАлександр ТалалАбель ФеррараАлиса ХазановаРутгер ХауэрЕлена Яцура
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Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1» фотографии
Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1» фотографии
Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1» фотографии
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