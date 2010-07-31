Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1»

ревью

Сегодня актёр и политик празднует юбилей.

За права на экранизацию сценария боролись несколько студий.

Британский актёр подписался на участие в новом проекте.

Том Харди будет воевать в Боснии

Кантемир Балагов: «До учебы у Сокурова я ничего не читал»

Яркое свидетельство существенных изменений социальных и медийных представлений о школе.

«Физика или химия»: сериал в «евроформате»

Обзор сериалов

Эмми-2017: Большая западная и очень странная вражда

8 сериалов минувшего года, за которые мы будем болеть на престижной премии