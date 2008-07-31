Компания STAR MEDIA начинает съемки лирической комедии

31 июля — первый съемочный день телевизионного художественного фильма с рабочим названием «Про Любовь»
В жизни Любы наступила черная полоса: в один день она осталась без жилья, работы и любимого. Но мир не без добрых людей - Люба находит приют в доме у экстравагантной пожилой женщины Ады, а вскоре и получает выгодное предложение по работе. Но чтобы занять место журналиста в городской газете, Люба должна пойти на обман.
Главный редактор Кирилл Петрович пытался помочь другу своей юности Валентину Зендеру отыскать его дочь: много лет назад от того ушла жена, которая ждала ребенка. Кирилл Петрович подрабатывает преподавателем на факультете журналистики. Как-то он встретил среди своих новых студентов девушку с этой редкой фамилией. Решив, что она и есть дочь его друга, редактор сообщил об этом Валентину, который проживает в Барселоне. Позже выяснилось, что Кирилл Петрович ошибся, но у него не хватило мужества признаться другу, что он поторопился с выводами.
Тем временем Валентин возвращается в родной город. Он спешит познакомиться с дочерью, которую он так никогда и не видел. По мнению Кирилла Петровича, Люба идеально может сыграть эту роль – она сирота и очень похожа на покойную жену его друга.
Так Люба оказывается втянута в авантюру. Благодаря Валентину она знакомится с интересными людьми, открывает новые краски жизни, неожиданные грани своего таланта. Но радость омрачает недоброе предчувствие – настоящее счастье нельзя построить на обмане, пусть даже это ложь во спасение...
Сценарий – Ольга Шульгина
Режиссер – Алексей Мамедов
Оператор-постановщик – Дмитрий Баженов
В ролях: Игорь Скляр
, Андрей Ташков
, Семен Стругачев
, Стас Беляев
, Ела Санько
, Светлана Малюкова
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Продюсеры: Юрий Минзянов
, Влад Ряшин
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