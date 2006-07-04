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Фестиваль российской культуры в Японии-2006

4 июля
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4 июля 2006
С 4 по 30 июля в Японии в рамках «Фестиваля российской культуры в Японии-2006» проходит показ российских фильмов.Программа этого кинофестиваля охватывает почти 100-летнюю историю игрового кино России.
Программа кинофестиваля составлена таким образом, что ни одно из десятилетий прошлого века не осталось неохваченным. В нее включены и дореволюционная "Оборона Севастополя", и такие кинематографические шедевры, как "Баллада о солдате" и "Летят журавли", и "Москва слезам не верит", удостоенная четверть века назад "Оскара". Будет продемонстрированна также киноэпопея "Война и мир".
В Киноцентре при Токийском государственном музее современного искусства картиной «Всадник по имени смерть» открывал кинопоказ почетный гость Фестиваля, кинорежиссер, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. На церемонии открытия присутствовала известная японская актриса Комаки Курихара.
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Баллада о солдатеВойна и мирВсадник по имени СмертьЛетят журавлиМосква слезам не верит

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