Из протокола допроса Довженко А.П.

Вопрос.
Были ли вы знакомы с Гавронским Александром Осиповичем?
Ответ.
Да. Гавронского Александра Осиповича
я знал по совместной работе на Киевской киностудии примерно с 1932 по 1934 год. Гавронский тогда являлся кинорежиссером. В 1934 году я из Киева уехал в Москву и с тех пор его не встречал, но слышал, что Гавронский был арестован.
Вопрос.
Как вы можете охарактеризовать Гавронского?
Ответ.
Гавронский производил на меня впечатление человека очень культурного, в высшей степени приятного в отношениях. Как режиссер он мне помогал, хороший работник. С точки зрения его политических взглядов, я о Гавронском ничего предосудительного не знаю. Общаясь с Гавронским, мне приходилось, видимо, беседовать на политические темы, но на моей памяти не осталось каких-либо антисоветских суждений со стороны Гавронского.
Вопрос.
Назовите знакомых Гавронского?
Ответ.
Я помню только ассистентов Гавронского — Улицкую и Винокурова, Улицкая впоследствии стала его женой, а Винокуров в настоящее время работает в аппарате Секретариата Союза советских писателей.
Дополнений нет. Записано правильно и мною прочитано.
Ал.Довженко
Допросил: ст. следователь капитан Кремлев
5 июля 1956 года
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