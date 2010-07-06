«По горячим следам». Съёмки

6 июля 2010 года кинокомпания «Мотор Фильм студия»
приступила к съемкам детективного телесериала «По горячим следам»
. Съемки прошли в Москве и Московской области и продлились до февраля 2011 года.
В ролях: Мария Порошина
, Вячеслав Разбегаев
, Александр Тютин
, Владимир Епифанцев
, Дарья Сагалова
, Дмитрий Титов
Режиссер: Илья Максимов
Сценарий: Сергей Степанов
Оператор-постановщик: Юрий Бехтерев
Художник-постановщик: Антонина Маврина
Продюсеры: Максим Стишов
, Дмитрий Фикс
Исполнительные продюсеры: Михаил Курбатов
, Артем Чуба
Главные герои сериала, майор милиции Любовь Суворова (Мария Порошина
) и капитан Андрей Шульгин (Вячеслав Разбегаев
) - сотрудники специального отдела МВД, занимающегося поиском пропавших людей. Суворовой и Шульгину помогает стажёр Ольга (Дарья Сагалова
), прилежная и добросовестная девушка, на которую всегда можно положиться. Вместе они берутся за дела, на которые иные следователи махнули бы рукой и доводят начатое до конца, чего бы это ни стоило. Герои знают - действовать нужно быстро, ведь отыскать пропавшего человека можно только по горячим следам!
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http://www.kino-teatr.ru/kino/press/y2010/7-13/1382/foto/