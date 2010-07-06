«По горячим следам». Съёмки

анонс

2-й Лондонский Фестиваль российского кино, посвященный его столетию, пройдет в Лондоне 18-28 сентября.

52 кинофестиваль Times BFI London объявил своих победителей, среди которых лучшей картиной был признан «Тюльпан» Сергея Дворцевого.

19 февраля 2013

Во Владивостоке - Жорж Мельес

«Великий немой» вновь покоряет Владивосток. На этот раз каждый любитель смог увидеть в музее имени Арсеньева фильмы Жоржа Мельеса.