Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского

анонс

17 ноября 2006

Стартовал кинофестиваль "Кино без барьеров"!

С 17 по 20 ноября 2006 г. в Москве в кинотеатре «Салют» прошел Третий международный кинофестиваль по проблемам инвалидов «Кино без барьеров».