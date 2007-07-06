С 6 по 13 июля 2007 года в городах Иваново, Юрьевец и Плес прошел Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского. Фестиваль, учредителями которого выступают правительство Ивановской области и специально созданная компания "МКФ им. Андрея Тарковского "Зеркало", в первый раз проводился в год 75-летия со дня рождения режиссера. Жюри фестиваля возглавила народная артистка СССР Инна Чурикова
. Как считает сама актриса, фестиваль - "праздник кино, как для жителей области, так и для знатоков кино со всего мира".
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