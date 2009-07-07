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Тарковский - в Нью-Йорке

7 июля
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7 июля 2009
7-14 июля Film Society of Lincoln Center представляет программу Revisiting Tarkovsky — полную ретроспективу фильмов великого русского режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского.
«Мы с гордостью представляем ретроспективу этого кинематографического гения, имя которого стоит в одном ряду с именами Феллини, Годара, Куросавы и Бергмана. Тарковский снял всего семь картин, но каждая из них становилась настоящим событием в мире кино», — говорится на сайте Киносообщества Линкольн-центра в Нью-Йорке.
В программе ретроспективы, кроме шедевров мастера, - документальный фильм Дмитрия Траковского «Встречи с Андреем Тарковским», где о великом режиссере рассказывают актеры Эрланд Йозефсон и Домициана Джордано, режиссер Кшиштофф Занусси, продюсер Франко Терилли, а также сын Тарковского — Андрей Андреевич.

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Домициана ДжорданоКшиштоф ЗануссиАндрей ТарковскийЭрланд Юсефсон

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