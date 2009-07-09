Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино

анонс

6 августа 2006

"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.