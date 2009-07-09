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Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино

9 июля
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9 июля 2009
9 июля в Государственном музее А.С. Пушкина KupiVIP.ru торжественно был открыт социально-благотворительный проект Sovietsky Boutique в поддержку ветеранов отечественной киноиндустрии.
Девиз аукциона - «Время – лучший дизайнер. История – лучший бренд» - как нельзя точно отражает смысл, вложенный создателями в данный проект. История людей непрерывно связана с историей вещей, и именно вещи могут ярко продемонстрировать дух эпохи. Поэтому в рамках интернет-проекта Sovietsky Boutique была реализована уникальная возможность приобрести винтажные вещи советских времен на специально организованном интернет-аукционе. У отдельно взятых лотов в проекте был свой «держатель». В качестве «держателей» выступили российские дизайнеры Маша Цигаль, Константин Гайдай, актеры Анна Большова, Дмитрий Певцов, Валентина Талызина, Светлана Светличная, Оскар Кучера и многие другие.
В основной части мероприятия прошла торжественная церемония вручения проданных в ходе интернет-аукциона лотов, вручать которые на сцену поднялись известные актеры и деятели культуры, среди которых Анна Невская, Екатерина Волкова, Андрей Финягин, Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Рубальская, Оскар Кучера, исполнивший несколько песен, и многие другие. А специально для гостей, ностальгирующих по советским временам, была устроена фотосессия в ретро-стиле на память от проекта Sovietsky Boutique.
Создавая проект Sovietsky Boutique, шопинг-клуб KupiVIP.ru прежде всего хотел привлечь внимание аудитории к новейшей истории России, ее культурным и духовным ценностям. Но, безусловно, основной задачей создания проекта стала помощь ветеранам одной из самых сложных, но в то же время и самых интересных профессий. Эта профессия – актер кино. Все собранные в ходе интернет-аукциона деньги были направлены на осуществление благотворительных программ в поддержку ветеранов отечественного кинематографа.

«Клуб 100»
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персоны
Анна БольшоваЕкатерина ВолковаСветлана КонегенОскар КучераАнна НевскаяДмитрий ПевцовСветлана СветличнаяВалентина ТалызинаЛидия Федосеева-ШукшинаАндрей Финягин

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Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино фотографии
Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино фотографии
Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино фотографии
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"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."

Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.
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