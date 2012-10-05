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О сценарии фильма «Суворов»

9 июля
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9 июля 1940
В предвоенный период Сталин считал единственно допустимым видом сражения стремительное наступление и разгром противника на его территории. И наиболее подходящей фигурой для функционального обеспечения этой доктрины он посчитал генералиссимуса Суворова. Характерный пример — письмо Сталина о сценарии фильма «Суворов».
«Тов. Большакову
Сценарий «Суворов» страдает недостатками. Он тощ и не богат содержанием. Пора перестать изображать Суворова как добренького папашу, то и дело выкрикивающего «ку-ка-ре-ку» и приговаривающего: «русский», «русский». Не в этом секрет побед Суворова.
В сценарии не раскрыты особенности военной политики и тактики Суворова: 1) правильный учет недостатков противника и умение использовать их до дна; 2) хорошо продуманное и смелое наступление, соединенное с обходным маневром для удара по тылу противника; 3) умение подобрать опытных и смелых командиров и нацелить их на объект удара; 4) умение смело выдвигать отличившихся на большие посты вразрез с требованиями «правил о рангах», не считаясь с официальным стажем и происхождением выдвигаемых; 5) умение поддерживать в армии суровую, поистине железную дисциплину.
Читая сценарий, можно подумать, что Суворов сквозь пальцы смотрел на дисциплину в армии (не высоко ценил дисциплину) и что он брал верх не благодаря этим особенностям его военной политики и тактики, а главным образом — добротой в отношении солдат и смелой хитростью в отношении противника, переходящей в какой-то авантюризм. Это, конечно, недоразумение, если не сказать больше.
Эти замечания относятся также к известной пьесе «Суворов», демонстрируемой в ЦТКА.
9 июля 1940 г.
И.Сталин»

Все пять конкретных указаний Сталина в максимальной мере учтены сценаристами. Есть сочетание смелого наступления, соединенного «с обходным маневром для удара по тылу противника». Суворов неоднократно заявляет, что он не знает слова «отступление». Багратион осуществляет удар по тылу противника. По 3-му и 4-му пунктам сталинского письма — многократное выдвижение в фильме Суворовым на более высокие посты неродовитых офицеров с присвоением им здесь же, на поле брани, более высоких чинов. И дисциплину Суворов держал поистине по-сталински: «Прищурясь, всматривается в толпу офицеров и внезапно коршуном бросается вперед, извлекая на середину свою очередную жертву — дородного корпусного интенданта.
— А ты где же, павлин пучеглазый, с кашами да с фуражом пропадал?.. Солдатство после боя приустало, а тебя нет! Вот что — запомни впредь и твердо: замедлишь — на первой осине повешу...» Конечно, Сталину были неведомы такие понятия, как офицерская честь, вызов на дуэль за оскорбление достоинства...
Как это ни прискорбно, в создании насквозь лживой культовой мифологии Сталин заставил участвовать и советское киноискусство. Поэтому необходимо без предвзятости и конъюнктуры изучать каждый новый документ, обдумывать каждый неизвестный факт, чтобы восстанавливать историю по возможности во всей ее полноте. И извлекать из нее необходимые уроки.

Анатолий Латышев
Отрывки из статьи «Суворов»: на взгляд полководца
«Искусство кино» № 5, 1990 год
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О сценарии фильма «Суворов» фотографии
О сценарии фильма «Суворов» фотографии
О сценарии фильма «Суворов» фотографии
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№ 1
MedleniC (Moscow)   5.10.2012 - 22:18
Автор статьи - не умеет думать. Никто же не считает ХУД. ФИЛЬМ - документом истории. Насквозь лживая? Этот фильм - пособие для маршалов и для тех, кто позже станет маршалами. Так ИВС воспитывал своих ... читать далее>>
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