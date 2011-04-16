"Война и мир". Бородинское сражение

Съемки во второй экспедиции начались 1 августа 1963 года, а само Бородинское сражение начали снимать ближе к сентябрю. Несмотря на то что у съемочной группы уже был опыт подобных съемок , однако эти съемки стали самыми сложными: в них принимали участие почти 13 тысяч 500 пеших солдат, изображавших русские и французские войска, 1500 конников. Во время съемок сражения было использовано 23 тонны взрывчатки (ее взрывали 120 саперов), 40 тысяч литров керосина, было произведено более 12 тысяч воздушных взрывов и более 10 тысяч огневых фугасов.

Вспоминает участник тех событий А. Макаренко: «Под Дорогобужем было выстроено кинематографическое Бородино. Деревянные его домики, вернее одни фасады, обращены к объективам кинокамер. Невдалеке, на косогоре, очень красивая старинная церковь, сооруженная из фанеры и картона. Сюда были доставлены сотни килограммов горючих и взрывчатых материалов и других средств пиротехники.

Раздается усиленная через мегафон команда режиссера-постановщика. Военный консультант ставит задачу. Войска строятся, разводятся в боевом порядке. В воздухе вспыхивает зеленая ракета, означающая, что съемки начались, и войска начинают действовать по заранее разработанному плану. Дым пожарища застилает поле. Беспрерывно трещат ружейные выстрелы. Слышен лязг сабель. Тысячи всадников — конница Наполеона — ветром несутся на наши редуты.

Еще один эпизод: снятие поля боя после Бородинского сражения. Всю массовку — живых людей, макеты укладывают в самых выразительных и разнообразных позах по всему полю. Облитые водой из пожарных машин, мы лежим, пока не снимут десяток дублей. Между телами пробегает дрессированный волк или овчарка, каркают огромные вороны — тоже «ученые». Наполеон на своем белом коне по кличке Циркач объезжает это жуткое зрелище...»

4 ноября группа покинула Дорогобуж и вернулась в Москву, но полноценные съемки начались 25 декабря. Для Вячеслава Тихонова те съемки складывались тяжело. Это были его первые большие игровые сцены в павильоне, где от него требовалось раскрыть свой актерский талант в полную мощь. Был момент, когда он от отчаяния, что у него ничего не получается, хотел отказаться от роли.

Из воспоминаний Сергея Бондарчука:

«Когда начались съемки эпизода «в коридоре штаба Кутузова», у нас с Тихоновым, по существу, возник поединок. Я был вынужден подчинить его своей воле, видению и творческим решениям. Может быть, это и нехорошо, но входит, к сожалению, в обязанности режиссуры. И здесь я встретил сопротивление. Ведь к началу работы над «Войной и миром» у Тихонова был немалый опыт актерской работы в кинематографе, может быть, даже больше сыгранных ролей, чем у меня. Ему же надо было отказаться от всего, что он сделал раньше, от повторения, культивирования в себе того, что уже было выработано. Поединок сводился к тому, что я требовал от актера перейти в совершенно новое качество. В нашем поединке все было не так просто. Весь эпизод «в коридоре штаба Кутузова » — тридцать метров. Он был снят одним куском. Не хотелось идти на монтажное дробление. Кроме того, Тихонову нужно было освоить костюм, походку, манеру говорить, по сути, характер, а времени в обрез. Не было возможности ввести актера в роль исподволь...»

Работа в павильонах «Мосфильма» и на натуре шла почти полгода: с конца декабря 1963 года до середины июня 1964 года. За это время было снято множество объектов.

В самом конце этого этапа съемок — в мае — снимали первый бал Наташи Ростовой. Съемки велись в самом большом мосфильмовском павильоне № 1 с участием массовки численностью в 500 человек.

Затем были экспедиции в Ясную Поляну, в Ленинград. В Москву группа вернулась 7 июля, чтобы вновь снимать павильоны, Начали с объекта «дом Ростовых», но тут же остановились — едва не умер Бондарчук, у которого случилась клиническая смерть. Врачам удалось спасти режиссера, но съемки фильма пришлось приостановить до конца сентября 1964 года…



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"